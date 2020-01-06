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İnşallah kelimesi Almanca sözlüğe girdi

Müslümanlar tarafından günlük hayatta çok sık kullanılan ''inşallah'' kelimesi Almanca sözlüğe girdi.
İnşallah kelimesi Almanca sözlüğe girdi

Almanya'nın en önemli sözlüğü kabul edilen, ülkede imla klavuzu ve sözlük konusunda söz sahibi olan Duden'in internet sitesinde "inşallah" kelimesinin Almancası ''inschallah'' olarak verildi.

Sözlükte kelimenin anlamı ''Allah isterse'' olarak yer aldı.

Kelimenin Arapça kökenli olduğu ve Müslümanlar arasında çok sık kullanıldığı vurgulandı.

İnşallah sözünün Duden'in yeni çıkaracağı basılı sözlükte yer alıp almayacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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