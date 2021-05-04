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İnsan Hakları Eylem Planı için 'Takip Kurulu' oluşturuldu

ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı'nın uygulama süreciyle ilgili Adalet Bakanlığı bünyesinde 'İnsan Hakları Eylem Planı Takip Kurulu' oluşturulduğunu açıkladı.
İnsan Hakları Eylem Planı için 'Takip Kurulu' oluşturuldu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İnsan Hakları Eylem Planı'nın izleme, raporlama ve değerlendirme sürecine ilişkin iç genelge yayımladı. Bakan Gül genelgede, Eylem Planı'nda yer alan her bir faaliyet için sorumlu kurumlar ile kısa (1- 3 ay), orta (6 ay- 1 yıl), uzun (2 yıl) ve niteliği gereği sürekli vadelerin öngörüldüğü 'Uygulama Takvimi'nin Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinde yer aldığını açıkladı. Gül, bütün bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarını takip ve koordine etmek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, sekreteryası Adalet Bakanlığı'nca yürütülecek olan İnsan Hakları Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu oluşturulduğunu da iç genelgede dile getirdi. 

Eylem Planı'nda öngörülen hedef ve faaliyetlerin Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ile Türkiye Adalet Akademisi'nin sorumluluğu altında bulunduğunu vurgulayan Gül, genelgede şu ifadelere yer verdi:

"Hedef ve faaliyetlerin belirlenmesi tek başına yeterli olmayıp, planlanan faaliyetlerin belirlenen sürelerde hayata geçirilmesi, iyi bir koordinasyon ve etkin bir izleme ve değerlendirme sisteminin oluşturulmasına bağlıdır. Bu bakımdan, Eylem Planı'nda öngörülen bu faaliyetlerin etkin bir şekilde uygulanabilmesi ve uygulama takviminde belirtilen sürelerde tamamlanabilmesi için bu kapsamdaki çalışmaları koordine ve takip etmek üzere İnsan Hakları Eylem Planı Takip Kurulu oluşturulmuştur." 

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