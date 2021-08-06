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İnsan Sağlığı Şakaya Gelmez

Kuaför ve güzellik uzmanı Zahide Şimşek sektördeki merdiven altı işletmelere dikkat çekerek, Gittiğiniz kuaför ve güzellik merkezinde muhakkak belge sorun. İşin ehli olmasına özen gösterin.  Kullanılan malzemelerin steril ve kaliteli olmasına dikkat edin.
İnsan Sağlığı Şakaya Gelmez

Batıkent’te yer alan Efe Kuaför Güzellik Merkezi İşletmecisi Zahide Gazel Şimşek gazetemize konuştu. Şimşek, merdiven altı işletmelerde ucuz fiyata yapılan işlemlerin insan sağlığını tehlikeye soktuğunu hatırlatarak, “Gittiğiniz kuaför ve güzellik merkezinde muhakkak oda kayıt ve mesleki yeterlilik belgelerini sorun. Kullanılan malzemelerin steril ve kaliteli olmasına dikkat edin. İnsan sağlığı şakaya gelmez” dedi.

HİJYEN HASSASİYETİ ARTTI

Şimşek, pandemiyle birlikte müşterilerin hijyen konusunda ki hassasiyetinin arttığını belirterek, müşterileri doğru kuaför seçiminde uyardı.  “Kesinlikle, tek kullanımlık ürün kullanılmalı” diyen Şimşek, kuaförde kullanılan alet-edevatın ise her müşteriden sonra dezenfekte edilmesi gerektiğini hatırlattı.

DOĞRU KUAFÖR SEÇİMİ ÖNEMLİ

Tercih edilen kuaförün belgelerinin de muhakkak sorulması gerektiğini hatırlatan Şimşek şunları kaydetti, “Vatandaşlarımız kuaför seçimlerine dikkat etsinler. Muhakkak oda kayıt belgelerini sorsunlar. Mesleki yeterlilik belgelerini sorgulasınlar. Kuaförde yapılan birçok işlem insan sağlığını ilgilendiriyor. Bu işi mesleki yeterliliği olmayan kişilerde yapmaya çalışıyor. Sağlık şakaya gelmez.”

UCUZ FİYATA DİKKAT

“Piyasa fiyatının altına saç kesimi, boyama vb. gibi işlem yapan yerlere müşterilerimiz dikkat etmelidir. Bu tarz yerler genelde insan sağlığına zarar veren ucuz ürünler kullanmaktadır. Kuaförde kullanılan malzemelerin kalitesi de çok önemlidir. Muhakkak bilindik kaliteli markalar kullanılmalıdır. Ucuz ürünler insan sağlığını tehdit ediyor. Müşteriler kullanılan malzemelerin markasına muhakkak bakmalı. Aksi takdirde geri dönülmesi zor sıkıntılara yol açabilir.”

AŞI ÇAĞRISI

Müşterilerimize bir çağrımızda aşı olmaları konusundadır” diyen Şimşek, “Hem kendi sağlığınız hem bizlerin sağlığı için lütfen aşı olun. Kuaför esnafı olarak, aşı olan müşterilerimizde bizler de daha rahat oluyoruz. Bu yüzden hem bireysel hem toplumsal sağlık için aşı olmaları çağrımızı yineliyoruz” dedi.

TOPARLANMA BAŞLADI

Pandemi sonrası toparlanmanın başladığını da sözlerine ekleyen Şimşek, “Kovid-19 nedeniyle uzun bir süre kapalı kaldık. Şimdi ise toparlanma sürecine girdik. İnşallah bu süreci başarı ile atlatacağız. Zaten müşterilerimiz artık daha çok dikkat eder duruma geldiler. Birçoğu tekrar kapanma olur diye korkuyor, bu da daha dikkatli davranmalarına sebep veriyor. Biz hijyen konusunda çok hassas davranıyoruz. Müşterilerimiz bunu çok iyi biliyor. Umarım en kısa sürede Kovid-19 virüsünden de kurtuluruz” diyerek sözlerini kullandı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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