  • BIST 2.186,46
  • Altın 863.34683
  • Dolar 15.1728
  • Euro 17.1374
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 2 °C
»

'İnsani su hakkı' ile ilgili Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de

Belediyelerin yetkili karar organlarının aldığı karar ile hane başı aylık toplam kullanımın beşte birini aşmayacak şekilde üst sınır koymak suretiyle "insani su hakkı" kapsamında su tarifesi belirleyebilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı.
'İnsani su hakkı' ile ilgili Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, belediyeler ve bağlı idareleri, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri uyarınca, yetkili karar organlarının aldığı karar ile hane başı aylık toplam kullanımın beşte birini aşmayacak şekilde bir üst sınır koymak suretiyle, insani su hakkı kapsamında ücretsiz veya indirimli su tarifesi belirleyebilecek.

Bu suretle belirlenen tarifelerden yararlanacak olanlar, 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 1'inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf olacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de16 Aralık 2021 Perşembe 10:02
  • 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alım ilanı Resmi Gazete'de16 Aralık 2021 Perşembe 09:55
  • 'İnsani su hakkı' ile ilgili Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de16 Aralık 2021 Perşembe 09:50
  • Türkiye ve dünya gündemi16 Aralık 2021 Perşembe 09:40
  • Son Omicron araştırması şoke etti! Korkunç rakam16 Aralık 2021 Perşembe 09:32
  • İsrail yeniden Suriye'yi vurdu: 1 asker öldü16 Aralık 2021 Perşembe 09:10
  • Sergio Agüero gözyaşları içinde veda etti!15 Aralık 2021 Çarşamba 15:45
  • Tekirdağ'da okul merdiveninde birbirlerinin üzerine düşen öğrencilerden 7'si yaralandı15 Aralık 2021 Çarşamba 15:40
  • Bakan Kurum'dan döviz kuru açıklaması15 Aralık 2021 Çarşamba 14:53
  • İkna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan bir terörist daha teslim oldu15 Aralık 2021 Çarşamba 14:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti