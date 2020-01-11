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'İnsanlık kapıları' kapatıldı: Suriye'de insani yardımların alındığı kapıların sayısı ikiye düşürüldü

BM Güvenlik Konseyi, Suriye'ye sınır ötesi yardımlar yapılmasına olanak sağlayan kararın süresinin dolmasına saatler kala yardım mekanizmasının görev süresini 6 ay daha uzattı.
'İnsanlık kapıları' kapatıldı: Suriye'de insani yardımların alındığı kapıların sayısı ikiye düşürüldü

Suriye'ye 2014 yılından beri insani yardımların yapıldığı sınır kapılarının sayısı, Rusya'nın veto tehdidinin ardından dörtten ikiye indirildi.

Süre 6 ay uzatıldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye'ye sınır ötesi yardımlar yapılmasına olanak sağlayan kararın süresinin dolmasına saatler kala, uzun süren müzakerelerin ardından yardım mekanizmasının görev süresini 6 ay daha uzattı.

Daimi üyeler çekimser

Karar, Rusya ve Çin'in çekimser kalmasıyla kabul edildi ancak sınır kapıların sayılarının azaltılmasından memnun olmayan ABD ve İngiltere de oylamada çekimser kaldı. Karara 11 ülke ise destek verdi.

Almanya ve Belçika tarafından hazırlanan tasarıya Rusya'nın itirazları ve veto tehdidi üzerine, insani yardımların girdiği mevcut sınır kapılarının sayısı yarıya düştü.

2014 yılından beri her yıl 12 aylığına yenilenen BMGK kararı ise bu kez ancak 6 ay uzatılabildi.

Türkiye kapılarından devam edilecek

Daha önce ikisi Türkiye'den olmak üzere dört sınır kapısından yapılan insani yardımlar bundan sonra sadece iki sınır kapısından gönderilebilecek. Çıkan kararla İnsani yardımlar, Türkiye ile olan Babüsselame ve Babülhava sınır kapılarından yapılmaya devam edecek.

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