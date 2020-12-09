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“İnsanlık Ölmemiş” Dedirten Görüntü Çankırı’dan 

Çankırı’da bir vatandaş, çektiği 20 bin TL’yi Hoca Ahmet Yesevi Camii tuvaletinde unuttu. Duyarlı bir vatandaş tarafından bulunan para, eksiksiz bir şekilde Çankırı Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne teslim edilerek kısa süre içinde sahibine ulaştırıldı.
“İnsanlık Ölmemiş” Dedirten Görüntü Çankırı’dan 

60 yaşındaki Kızılırmaklı çiftçi Ramazan Kütük, borçlarını ödemek için bankadan 28 bin TL para çekti. 8 bin TL’sini borçlarına dağıtan çiftçi, kalanını bir poşete sıkıca sardığı parayı Çankırı Hoca Ahmet Yesevi Camii tuvaletinde unuttu. Poşetin içinde para olduğunu gören Emekli Ali Silahsız’ın buluntuyu Çankırı Belediyesi zabıta ekiplerine teslim etmesinin ardından şehir merkezindeki hoparlörlerden “Bir miktar para bulundu.” anonsu yapıldı. Parayı kaybettiğini anlayan çiftçi Ramazan Kütük, Zabıta Müdürlüğüne gelerek parasını tutanak ile teslim aldı. Ali Silahsız’ın davranışı herkese örnek olurken kaybolan parasına kavuşan Kütük ise “Bu parayı bulandan, teslim edenden Allah razı olsun. Herkese teşekkür ediyorum.” dedi. 

Zabıta Müdürlüğüne buluntu birçok para getirildiğini ve sahiplerine ulaştırıldığını belirten Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, “Memleketimizin özü sözü doğru, mert insanları ile gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.  

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