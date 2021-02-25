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İnsansız helikopterimiz T629 ilk kez görücüye çıktı

TUSAŞ bugün Türk mühendisler tarafından üretilen Atak helikopterlerinin Faz 2 modelini Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne teslim etti. Bu arada yeni bir gelişme daha gerçekleşti ve TUSAŞ’ın insansız elektrikli taarruz helikopterinin ilk fotoğrafları paylaşıldı.
İnsansız helikopterimiz T629 ilk kez görücüye çıktı

TUSAŞ’ın yeni projesi insansız ve elektrikli taarruz helikopterine ait bazı fotoğraflar Twitter’da paylaşıldı. Servis edilen fotoğraflarda T629 kodlu otonom özelliklere sahip bir helikopter olduğu görülüyor.

İnsansız ve elektrikli

T629 koduyla paylaşılan fotoğraflarda helikopterin gövdesinin çeşitli bölgelerinde yer alan kameralar taarruz otonom olduğunu gösteriyor. Ayrıca pilot kokpiti yerine elektrikli motoru besleyecek akülerin yer alacağı düşünülüyor. Prototip olduğu söylenen T629 helikopterinin önümüzdeki günlerde tanıtımının da yapılması bekleniyor.  

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