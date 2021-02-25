İnsansız helikopterimiz T629 ilk kez görücüye çıktı

TUSAŞ bugün Türk mühendisler tarafından üretilen Atak helikopterlerinin Faz 2 modelini Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne teslim etti. Bu arada yeni bir gelişme daha gerçekleşti ve TUSAŞ’ın insansız elektrikli taarruz helikopterinin ilk fotoğrafları paylaşıldı.