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‘İnsansız su altı sistemleri’ ile Teknofest’te 1’inci oldular

Gaziantep’te düzenlenen Teknofest 2020 yarışlarına ‘insansız sualtı sistemleri’ kategorisinde katılan Bahçeşehir Üniversitesi(BAU) ’Baurov’ takımı 1’inci oldu. Takıma 40 bin liralık ödülünü ve kupasını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verdi.
‘İnsansız su altı sistemleri’ ile Teknofest’te 1’inci oldular

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Tanıtım Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde Gaziantep’te düzenlenen Uzay ve Teknoloji Festivali 'TEKNOFEST 2020'  ödül töreni ile son buldu. Festival Türkiye’nin dört bir yanından binlerce genci bir araya getirdi. Kıyasıya rekabetin olduğu festivalde, bu yıl 100 bin genç, 21 ayrı kategoride projelerini yarıştırdı. Teknofest’te ‘İnsansız su altı sistemleri kategorisinde yarışan Bahçeşehir Üniversitesi ‘Baurov’ takımı 1’inci olarak 40 bin liralık ödülün sahibi oldu. Bahçeşehir Üniversitesi Baurov takımı, ödülünü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun elinden aldı. 

Ödülü aldıkları için mutlu olduklarını söyleyen takımı kaptanı Kağan Kapıcıoğlu, “Bu yıl ASELSAN'ın düzenlediği insansız sualtı sistemleri yarışmasında yarıştık. Bu kapsamda ikişer adet manuel ve otonom olmak üzere toplam 4 görev yapmamız istendi. Öncelikle manuel görevlerde sualtı temizlik ve montaj olmak üzere iki tane görevi tamamladık. Daha sonra çemberden geçme ve çembere konumlanma isimli iki tane farklı otonom görevi yaptık. Bu otonom görevler tamamen robotun içinde bulunan kodlarla çalışıyor. Kendi algılamasını yapıyor, kendi hedeflemesini yapıyor, kendi navigasyonunu yaparak hedefe yönleniyor ve görevi tamamlıyor. Bu projemizle birinci olduk. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu da buraya geldi ve bizlerin projelerini dinledi. Çok onore etti” dedi. 

BAU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Berke Gür ise Teknofest’te görülen robotların Bahçeşehir Üniversitesi’nin sualtı robotik alanında yapılan çalışmaların sadece bir kısmı olduğunu söyleyerek, “Su üstü ve sualtı teknolojileri ülkemiz için çok önemli. Mavi vatan kavramı kapsamında da gerçekten gittikçe önemi artıyor. Buradaki çalışmaları birinci sınıftan itibaren öğrenciler kendileri yapıyor, kendileri üretiyor. Bu robotlarla müthiş bir tecrübe kazanıyorlar. Bugün de birinci olduk. Çok mutluyuz” şeklinde konuştu. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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