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Instagram çöktü: Hikaye ve gönderi paylaşılamıyor

Instagram, dünya genelindeki birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de çöktü. Milyonlarca kullanıcı gönderi ve hikaye paylaşımı yapamıyor. Şu an için Instagram cephesinden gelen herhangi bir haber ise yok.
Instagram çöktü: Hikaye ve gönderi paylaşılamıyor

Milyonlarcakişinin aktif olarak kullandığı Instagram, zaman zaman çeşitli problemler nedeniyle devre dışı kalabiliyor.

Dünya genelinde yaşanan çeşitlisıkıntılarınyanısıra son birkaç saattir erişim ve kesintiler söz konusu. Yani kullanıcılar gönderi ve hikayepaylaşımı yapamıyor. Hatta Direkt Mesaj bölümünde de aksaklıklar yaşanıyor. Mesaj gönderip alma sistemi çalışmıyor.

Şu an için konuyla alakalı çok fazla detay yok. Fakat sorunun ABD'de çok daha fazla kullanıcıyı etkilediği belirtiliyor.

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