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Instagram kullanıcılarına kötü haber: Özle bilgiler İnternet'e sızdı

Aralarında milyonlarca Instagram fenomeni, ünlü isim ve marka hesaplarının özel bilgilerinin bulunduğu verilerin korunmasız halde internette yayınlandığı ortaya çıktı.
Instagram kullanıcılarına kötü haber: Özle bilgiler İnternet'e sızdı

Amazon Web Servisleri tarafından barındırılan verilerin herhangi bir şifreye gerek kalmadan herkesin ulaşabileceği şekilde görülebildiği ve bu verilerin içersinde 49 milyondan fazla kişinin bilgisinin olduğu belirtiliyor.

Techcrunch.com sitesinin haberine göre veri içerisinde, bu kişilerin bulundukları şehir ve ülke, profil fotoğrafı, kaç kişi tarafından takip edildiği bilgilerinin yanı sıra, kişisel e-posta adresi ve telefon numaraları da bulunuyor

Habere göre, güvenlik araştırmacısı Anurag Sen, ortaya çıkardığı veri açığını güvenli hale getirmek ve sahibini bulmak için Techcrunch sitesi ile iletişime geçti.

Sen, bu verilerin Hindistan'daki bir sosyal medya pazarlama şirketine ait olduğunun farkına vardı. Bu şirketin Instagram fenomenlerine reklam içerikli paylaşımları hesaplarında paylaşmaları için para ödedikleri belirlendi.

Şirket ile iletişime geçildikten bir süre sonra Mumbai merkezli şirketin sunduğu verileri görünmez hale getirdiği ortaya çıktığı belirtilirken, şirketin kurucusu ve yöneticisi ise şirketin bu hesapların kişisel e-posta adreslerini ve telefon numaralarını nasıl topladığı ile ilgili bir açıklama yapmadı.

Instagram'ın sahibi olduğu Facebook ise söz konusu olayı detaylı olarak incelediklerini açıkladı.

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