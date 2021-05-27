İnternet ağı yayılıyor

Pandemi sürecinde eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla uzaktan eğitim alan öğrencilerin yararlanması için 918 mahallede ücretsiz Wİ-Fİ hizmeti sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu hizmeti genişleterek kent meydanlarına taşımaya başladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “İnternete erişim hakkının temel bir insan hakkı olduğuna inanıyoruz” diyerek hayata geçirdiği projenin ilk etabında kentin 35 meydanına yapılması planlanan çalışma hızla ilerliyor.

Ankara Kalesi, Hacı Bayram Veli Camii ve Bahçelievler Adnan Ötüken Parkı’nın da eklenmesiyle Başkent’te ücretsiz wi-fi hizmetinin verildiği meydan sayısı 27’ye yükseldi.

1,9 MİLYON METREKARELİK ALAN İNTERNETLE BULUŞTU

Ankara’nın farklı noktalarında toplam 10 milyon metrekarelik alana ücretsiz internet sağlanmasının planlandığı proje her geçen gün daha da yaygınlaştırılırken, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda bugüne kadar 1 milyon 900 bin metrekarelik alan ücretsiz internetle buluşturuldu.

“wifi.ankara.bel.tr” adresi üzerinden aktifleştirilen meydanlar tek tek gösterilirken, vatandaşları hızlı, güvenli ve ücretsiz internetle buluşturan hizmet kapsamında devreye alınan ücretsiz 1. Etap Wİ-Fİ noktaları (FAZ1) şöyle oldu:



1- 512. Sokak İvedik

2- Adnan Yüksel Caddesi

3- Akyurt Cumhuriyet Meydanı

4- Batıkent Meydan(GİMSA Önü)

5- Elmadağ Kent Meydanı

6- Haymana Kent Meydanı

7- Kalecik Kent Meydanı

8- Polatlı Kent Meydanı

9- Şehit Salim Akgül

10- Ayaş Kent Meydanı

11- Bala Kent Meydanı

12- Beypazarı Atatürk Parkı

13- Çamlıdere Ali Semerkandi Türbesi

14- Güdül Kent Meydanı

15- Kahramankazan Kent Meydanı

16- Kızılcahamam (Soğuksu Gidişi)

17- Nallıhan Kent Meydanı

18- Şereflikoçhisar Ankara Caddesi

19- Evren Kent Meydanı

20- Ulus Meydanı

21- Sıhhiye

22- Keçiören Belediyesi önü

23- Zafer Çarşısı

24- Çubuk Kent Meydanı

25- Ankara Kalesi

26- Hacı Bayram Veli Camii

27- Bahçelievler Adnan Ötüken Parkı

SIRADA 8 MEYDAN VAR

Merkez ve ilçe meydanlarına ücretsiz Wİ-Fİ uygulaması kapsamında kalan meydanlarda da kısa sürede internet erişimi sağlanması hedeflenirken, yüzde 70’i tamamlanan Faz1’in yüzde 30’unu oluşturan 8 nokta ise şunlar:

“Kızılay Meydanı, Güvenpark, Beşevler Üniversiteler Bölgesi, Batıkent Meydan, Etimesgut Tren Garı, Gökkuşağı Yolu, Sincan Lale Meydanı ve Çayırhan Kent Meydanı.”

“wifi.ankara.bel.tr” adresinden takip edilebilecek çalışmaların 5,2 milyon metrekarelik alanı kapsayan 2. etabında (FAZ2) ise başta park ve rekreasyon alanlarının bulunduğu 30 nokta daha ücretsiz Wİ-Fİ hizmetine kavuşacak. Proje kapsamında kent genelinde yıl sonuna kadar meydan ve rekreasyon alanlarında toplam 65 noktada vatandaşların ücretsiz internet kullanabilmesi amaçlanıyor.