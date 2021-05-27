İnternet ağı yayılıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “İnternete erişim hakkının temel bir insan hakkı olduğuna inanıyoruz” diyerek hayata geçirdiği projenin ilk etabında kentin 35 meydanına yapılması planlanan çalışma hızla ilerliyor.
Ankara Kalesi, Hacı Bayram Veli Camii ve Bahçelievler Adnan Ötüken Parkı’nın da eklenmesiyle Başkent’te ücretsiz wi-fi hizmetinin verildiği meydan sayısı 27’ye yükseldi.
1,9 MİLYON METREKARELİK ALAN İNTERNETLE BULUŞTU
Ankara’nın farklı noktalarında toplam 10 milyon metrekarelik alana ücretsiz internet sağlanmasının planlandığı proje her geçen gün daha da yaygınlaştırılırken, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda bugüne kadar 1 milyon 900 bin metrekarelik alan ücretsiz internetle buluşturuldu.
“wifi.ankara.bel.tr” adresi üzerinden aktifleştirilen meydanlar tek tek gösterilirken, vatandaşları hızlı, güvenli ve ücretsiz internetle buluşturan hizmet kapsamında devreye alınan ücretsiz 1. Etap Wİ-Fİ noktaları (FAZ1) şöyle oldu:
1- 512. Sokak İvedik
2- Adnan Yüksel Caddesi
3- Akyurt Cumhuriyet Meydanı
4- Batıkent Meydan(GİMSA Önü)
5- Elmadağ Kent Meydanı
6- Haymana Kent Meydanı
7- Kalecik Kent Meydanı
8- Polatlı Kent Meydanı
9- Şehit Salim Akgül
10- Ayaş Kent Meydanı
11- Bala Kent Meydanı
12- Beypazarı Atatürk Parkı
13- Çamlıdere Ali Semerkandi Türbesi
14- Güdül Kent Meydanı
15- Kahramankazan Kent Meydanı
16- Kızılcahamam (Soğuksu Gidişi)
17- Nallıhan Kent Meydanı
18- Şereflikoçhisar Ankara Caddesi
19- Evren Kent Meydanı
20- Ulus Meydanı
21- Sıhhiye
22- Keçiören Belediyesi önü
23- Zafer Çarşısı
24- Çubuk Kent Meydanı
25- Ankara Kalesi
26- Hacı Bayram Veli Camii
27- Bahçelievler Adnan Ötüken Parkı
SIRADA 8 MEYDAN VAR
Merkez ve ilçe meydanlarına ücretsiz Wİ-Fİ uygulaması kapsamında kalan meydanlarda da kısa sürede internet erişimi sağlanması hedeflenirken, yüzde 70’i tamamlanan Faz1’in yüzde 30’unu oluşturan 8 nokta ise şunlar:
“Kızılay Meydanı, Güvenpark, Beşevler Üniversiteler Bölgesi, Batıkent Meydan, Etimesgut Tren Garı, Gökkuşağı Yolu, Sincan Lale Meydanı ve Çayırhan Kent Meydanı.”
“wifi.ankara.bel.tr” adresinden takip edilebilecek çalışmaların 5,2 milyon metrekarelik alanı kapsayan 2. etabında (FAZ2) ise başta park ve rekreasyon alanlarının bulunduğu 30 nokta daha ücretsiz Wİ-Fİ hizmetine kavuşacak. Proje kapsamında kent genelinde yıl sonuna kadar meydan ve rekreasyon alanlarında toplam 65 noktada vatandaşların ücretsiz internet kullanabilmesi amaçlanıyor.
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