  • BIST 1.415
  • Altın 518,895
  • Dolar 8,5263
  • Euro 10,3910
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 16 °C
»

İnternet ağı yayılıyor

Pandemi sürecinde eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla uzaktan eğitim alan öğrencilerin yararlanması için 918 mahallede ücretsiz Wİ-Fİ hizmeti sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu hizmeti genişleterek kent meydanlarına taşımaya başladı.
İnternet ağı yayılıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “İnternete erişim hakkının temel bir insan hakkı olduğuna inanıyoruz” diyerek hayata geçirdiği projenin ilk etabında kentin 35 meydanına yapılması planlanan çalışma hızla ilerliyor.

Ankara Kalesi, Hacı Bayram Veli Camii ve Bahçelievler Adnan Ötüken Parkı’nın da eklenmesiyle Başkent’te ücretsiz wi-fi hizmetinin verildiği meydan sayısı 27’ye yükseldi. 

internet5.jpg

1,9 MİLYON METREKARELİK ALAN İNTERNETLE BULUŞTU
Ankara’nın farklı noktalarında toplam 10 milyon metrekarelik alana ücretsiz internet sağlanmasının planlandığı proje her geçen gün daha da yaygınlaştırılırken, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda bugüne kadar 1 milyon 900 bin metrekarelik alan ücretsiz internetle buluşturuldu.

“wifi.ankara.bel.tr” adresi üzerinden aktifleştirilen meydanlar tek tek gösterilirken, vatandaşları hızlı, güvenli ve ücretsiz internetle buluşturan hizmet kapsamında devreye alınan ücretsiz 1. Etap Wİ-Fİ noktaları (FAZ1) şöyle oldu:
 
1- 512. Sokak İvedik
2- Adnan Yüksel Caddesi
3- Akyurt Cumhuriyet Meydanı
4- Batıkent Meydan(GİMSA Önü)
5- Elmadağ Kent Meydanı
6- Haymana Kent Meydanı
7- Kalecik Kent Meydanı
8- Polatlı Kent Meydanı
9- Şehit Salim Akgül
10- Ayaş Kent Meydanı
11- Bala Kent Meydanı
12- Beypazarı Atatürk Parkı
13- Çamlıdere Ali Semerkandi Türbesi
14- Güdül Kent Meydanı
15- Kahramankazan Kent Meydanı
16- Kızılcahamam (Soğuksu Gidişi)
17- Nallıhan Kent Meydanı
18- Şereflikoçhisar Ankara Caddesi
19- Evren Kent Meydanı
20- Ulus Meydanı
21- Sıhhiye
22- Keçiören Belediyesi önü
23- Zafer Çarşısı
24- Çubuk Kent Meydanı
25- Ankara Kalesi
26- Hacı Bayram Veli Camii
27- Bahçelievler Adnan Ötüken Parkı

internet4.jpg

SIRADA 8 MEYDAN VAR
Merkez ve ilçe meydanlarına ücretsiz Wİ-Fİ uygulaması kapsamında kalan meydanlarda da kısa sürede internet erişimi sağlanması hedeflenirken, yüzde 70’i tamamlanan Faz1’in yüzde 30’unu oluşturan 8 nokta ise şunlar:
“Kızılay Meydanı, Güvenpark, Beşevler Üniversiteler Bölgesi, Batıkent Meydan, Etimesgut Tren Garı, Gökkuşağı Yolu, Sincan Lale Meydanı ve Çayırhan Kent Meydanı.”
“wifi.ankara.bel.tr” adresinden takip edilebilecek çalışmaların 5,2 milyon metrekarelik alanı kapsayan 2. etabında (FAZ2) ise başta park ve rekreasyon alanlarının bulunduğu 30 nokta daha ücretsiz Wİ-Fİ hizmetine kavuşacak. Proje kapsamında kent genelinde yıl sonuna kadar meydan ve rekreasyon alanlarında toplam 65 noktada vatandaşların ücretsiz internet kullanabilmesi amaçlanıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tarihi saat kulesi bakıma alındı27 Mayıs 2021 Perşembe 04:22
  • Öğrencilerinin fotoğraf ve resim sergisi Ulucanlar'da açıldı27 Mayıs 2021 Perşembe 03:20
  • ASKİ Sporlu Milli halterci Özbek, olimpiyat vizesini aldı27 Mayıs 2021 Perşembe 02:21
  • Gökçeyurt’ta fidanlar ağaç oldu27 Mayıs 2021 Perşembe 01:23
  • Başkan Fethi Yaşar, yenilenen meydanı inceledi27 Mayıs 2021 Perşembe 00:26
  • Asfalt çalışmaları hızlandı27 Mayıs 2021 Perşembe 00:25
  • Başkan Çetin’den 31 Mayıs uyarısı27 Mayıs 2021 Perşembe 00:24
  • Yeni doğum yapan ailelere  “Hoş geldin” sürprizi26 Mayıs 2021 Çarşamba 04:20
  • 50.000 ton asfalt Gölbaşı yollarına dökülecek26 Mayıs 2021 Çarşamba 03:22
  • Şahap Gürler semt pazarı açılış için gün sayıyor26 Mayıs 2021 Çarşamba 02:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti