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İnternet desteğine büyük ilgi

Pursaklar Belediyesi’nin salgın nedeniyle uzaktan eğitime katılan öğrencilere sunduğu ücretsiz internet desteği büyük ilgi gördü. Kısa sürede 2 bin 568 öğrenci GB desteğinden faydalandı. 
İnternet desteğine büyük ilgi

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, salgın nedeniyle uzaktan eğitime katılan öğrencilere sağladıkları ücretsiz internet desteğinden kısa sürede 2 bin 568 öğrencinin faydalandığı açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Çetin, “Başvuru yapan 2.568 öğrencimize ücretsiz internet desteğinde bulunduk. GB bizden kampanyamız devam ediyor” ifadelerini not düştü. 

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ÖRNEK HİZMETE BÜYÜK İLGİ
Pursaklar Belediyesi, uzaktan eğitimin sürdüğü bu süreçte internet sorunu yaşayan öğrencilerin imdadına yetişecek önemli bir projeyi hayata geçirmişti. Pursaklar Belediyesi, pandemi nedeniyle uzaktan eğitimlerini EBA üzerinden sürdüren ve internet kota sıkıntısı çeken öğrencilerin internete kolay erişebilmesi için “Haydi Gençler Çalışmak Sizden, GB Bizden” projesi başlatmıştı. Proje kısa sürede büyük ilgi gördü. Öğrenciler ve veliler, uzaktan eğitimin yapıldığı bu günlerde internet kotası sorunu yaşandığını dikkat çekerek, projeyi hayata geçiren Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’e sosyal medya üzerinden teşekkür etti. 

ÜCRETSİZ İNTERNETE BAŞVURU NASIL YAPILIYOR
Pursaklar Belediyesi tarafından hayata geçirilen eğitime internet desteği projesinden faydalanmak için ilçede ikameti bulunmak ve 23 yaşını aşmamış olmak şartı aranıyor. Ücretsiz internet paketi almak isteyen öğrenciler http://egitimedestek.pursaklar.bel.tr/ internet adresine girerek gerekli bilgileri doldurmaları gerekiyor. Başvuru yapacak öğrenciden kimlik numarasını, adını, soyadını, eğitim bilgilerini, internet GB paketinin yükleneceği telefon numarasını ve başvuruyu doğrulamak için aktif mail adresini eksiksiz ve doğru olarak doldurması isteniyor. Öğrencinin mailine gelen doğrulama linki onaylandıktan sonra ücretsiz GB’lar yükleniyor.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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