İnternet kafeciler: “unutulduk”

İnternet Kafeciler Esnaf Odası Başkanı Önder Kaplan, normalleşme takvimi çerçevesinde açılacak işyerleri içinde internet kafelerin yer almamasının kendilerinde unutuldukları duygusuna yol açtığını, mağduriyetlerinin giderek ağırlaştığını belirtti.

Kara kara düşünüyorlar

Yaklaşık 3 aydır işyerleri kapalı olan internet kafecilerin kredi borçları ve kira ödemeleri gibi giderlerini karşılayamadıkları için mağdur olduğunu belirten Kaplan, unutuldukları hissine kapılarak, kara kara düşündüklerini söyledi.

Nasıl geçineceğiz?

İnternet Kafeciler Esnaf Odası Başkanı Önder Kaplan , " İnternet kafeler ve playstationlar hariç hemen hemen her yer açıldı. İnternet kafe işleten esnafımız nasıl geçinecek. Çok pahalı, ileri teknoloji ve alt yapı yatırım gerektiren bir sektör olarak internet kafe işletmelerinin de açık olmasının bir sorun getirmeyeceğini düşünüyoruz." dedi.

Eğlence merkezleriyle eş değer tutulmak üzdü

Bizim internet kafe işletmelerimiz bar, pavyon, diskotek, taverna, vb. gibi eğlence merkezi konumunda olan iş yerleriyle bir değildir, olamaz da. İşletmelerimizi bu gibi eğlence merkezleriyle eş değer tutmanın, aynı statüde değerlendirmenin doğru bir yaklaşım olduğunu düşünmüyoruz. Bu işyerlerinin hizmet alanı ile bizim işletmelerimizin hizmet alanı farklıdır. Bizim işletmelerimizde tütün ve tütün mamulleri kullanılamaz, alkol alınmaz. Bizler umuma açık bilişim ve bilişime dayalı eğlence yerleriyiz. İşletmelerimizin bu şekilde sınıflandırılması işletme sahiplerini ve ailelerini çok üzmüştür." diye konuştu.

Tedbirler eşliğinde çalışmaya hazırız

Koronavirüsle mücadelede uyulması gereken kurallar doğrultusunda çalışmaya hazır olduklarını ifade eden Kaplan, kapalı olmalarından dolayı her geçen gün mağduriyetlerinin ağırlaştığını belirterek, "İşletmelerimiz bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda işyerlerinde bilgisayar masalarının mesafelerini ayarlama, ateş ölçer bulundurma, maske ve dezenfektan gibi gerekli önlemleri almışlar ve halen açılma umuduyla beklemektedir. “

Toplumsal ihtiyaçların çözüm noktasıyız

İnternet kafelerin sosyal hayatta ayrı bir yer ve öneme sahip olduğunu dile getiren Kaplan, şöyle devam etti: "İnternet kafeler toplumsal ihtiyaçların çözüm noktalarıdır. İnternet kafeler e-devlet giriş hizmet kapısıdır. İnternet üzerinden alınan her türlü belgenin çıktı alınabildiği yerler olan internet kafeler, bankacılık işlemlerinin banka şubelerine gidilmeden çözümlendiği güvenli noktalardır. İlk güvenli internet bizim işletmelerimizde kurulmuştur. Bir çok insan e-devlet işlemlerini, iş başvuru evraklarını, bilgisayar çıktılarını bizim işletmelerimizden almışlardır. Yazılımsal ve donanımsal bilgisayar ile ilgili teknik desteği bizim işletmelerimizden alan bugünkü birçok profesör ve doçent, yüksek lisans tezlerini bizim kafelerimizde hazırlamışlardır."

Emrah Özcan/İLKSAYFA