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İnternet terimleri Türkçeleştiriliyor

Türk Dil Kurumu'nun da iş birliğiyle düzenlenen çalıştayda, yeni teknolojilerle Türkçe'ye giren terimlere çözümler arandı.
İnternet terimleri Türkçeleştiriliyor

Türkiye Bilişim Derneği, Türk Dil Kurumu (TDK), İstanbul Gelişim Üniversitesi ve İstanbul Okan Üniversitesi iş birliğiyle 'Yeni İletişim Ortamlarında Türkçe: Güncel Sorunlar ve Terim Önerileri' adıyla bir çalıştay düzenlendi.

YENİ TEKNOLOJİYLE TÜRKÇE'YE GİREN TERİMLER MASAYA YATIRILDI

Çalıştayda, dijital itibar, dijital medya, endüstri 4.0, toplum 5.0 ve siber güvenlik konularındaki yabancı terimlerin Türkçe karşılıkları konusunda alanlarında uzman akademisyen, dil bilimci ve iletişimciler bir araya geldi. Farklı alanların güncel kavram sorunlarıyla ilgili tespitlerin ortaya konması ve yabancı dil kökenli terimler yerine kullanılabilecek Türkçe terim önerilerinin tartışılması amacıyla düzenlenen çalıştayda, yeni teknolojilerle Türkçe'ye giren terimler masaya yatırıldı.

ÇALIŞMA GRUPLARINDA ALANINDA UZMAN KİŞİLER YER ALDI

Çalıştayın açılışından sonra 60'a yakın katılımcı, çalışma gruplarına ayrılan masalara geçerek ilgili oldukları alanlardaki tartışmaya açık terimleri tespit etmeye başladı. Her çalışma grubunda alanında uzman akademisyenler, sektör temsilcileri, dil bilimciler ile TDK uzmanları yer aldı.

40'A YAKIN ÇÖZÜM ÖNERİSİNDE BULUNULDU

Toplam 100’den fazla terimin tartışılması gerektiği konusunda uzlaşılan çalıştayda, 40’a yakın çözüm önerisinde bulunuldu. Türkçe karşılıkları önerilen kelimelerden bazıları ise şöyle:

-Re-Tweet (RT): Sektirme

-Binge Watch: Dizibitiren, Aralıksız İzlemek, Duraksız İzlemek

-Diss Atmak: Cevap Yollamak

-Stalker: Sanal Casusluk

-Influencer: Deneyimleyici

-Caps:Yazılı Resim, Resim Yorum

-Cyber Bot: Siber Can

-Teaser: Meraklandırıcı Video

-Caption: Resim Altı

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