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İnternetten, konteyner yalanıyla 600 bin lira dolandırdılar

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden hayali konteyner satarak 600 bin lira dolandıranlara yönelik 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 40 kişiden 31'i serbest bırakılırken, 9 kişi adliyeye sevk edildi.
İnternetten, konteyner yalanıyla 600 bin lira dolandırdılar

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internet üzerindeki satılık konteyner ilanlarına başvurarak kapora yatırdıktan sonra ilan veren kişilere bir daha ulaşılamadığı yönündeki şikayetlerin artması üzerine harekete geçti. Türkiye'nin 31 ilinden 88 kişinin aynı şekilde dolandırıldığını belirleyen ekipler, araştırmayı derinleştirerek internet üzerinden ilan veren şüphelilerin peşine düştü. Çetenin, Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki 88 kişiye konteyner sattıklarını söyleyerek kapora adı altında toplam 600 bin TL para topladığını belirleyen ekipler, konuyla ilgili olarak 43 şüpheli belirledi. Konunun araştırma aşamasında yapılan operasyonda 3 kişi yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yaklaşık 6 ay süren soruşturma aşamasını tamamlayan ekipler, 20 Şubat günü  Kocaeli merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 40 kişi sorgulanmak üzere Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. 31 kişi ifadelerinin tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla serbest bırakıldı. İşlemleri tamamlanan 9 kişi ise bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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