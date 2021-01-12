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Interpol Beyrut Limanı'nda infilak eden patlayıcıyla ilgili 3 kişi için kırmızı bülten çıkardı

Uluslararası Polis Teşkilatının (Interpol), Lübnan'da 4 Ağustos 2020'de infilak ederek büyük bir yıkıma yol açan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesiyle ilgili 3 kişi hakkında kırmızı bülten çıkardığı bildirildi.
Interpol Beyrut Limanı'nda infilak eden patlayıcıyla ilgili 3 kişi için kırmızı bülten çıkardı

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre Interpol, Beyrut Limanı'ndaki patlamaya sebep olan amonyum nitrat maddesinin taciri Portekiz uyruklu bir kişinin yanı sıra kimyasal maddeyi Lübnan'a ulaştıran MV Rhosus isimli geminin sahibi ile kaptanı için kırmızı bülten yayımladı.

Haberde, söz konusu kırmızı bültenin kamu avukatı Yargıç Gassan el-Huri'nin talebi üzerine çıkarıldığı belirtildi.

Beyrut Limanı'ndaki patlama
Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 190'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği, 6 bini aşkın kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Lübnan yargısı, 14 Kasım 2020'de patlamayla ilgili 28 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı.

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