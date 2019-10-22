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INTERPOL Türkiye'ded toplanacak

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Türkiye'nin, 2021 yılında düzenlenecek olan INTERPOL'ün 90. Genel Kurul Toplantısı'na ev sahipliği yapacağını bildirdi.
INTERPOL Türkiye'ded toplanacak

EGM'den yapılan açıklamada, Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı INTERPOL'ün 88. Genel Kurul Toplantısı'nın 15-18 Ekim arasında Şili'nin başkenti Santiago'da gerçekleştirildiği belirtildi.

Genel Kurul'da yapılan İcra Komitesi seçimlerinde Avrupa Kıtası Başkan Yardımcılığına Çek Cumhuriyeti'nin adayı Emniyet Teşkilatı Uluslararası Polis İşbirliği Direktörü Serka Havrankova, Asya Kıtası Üyeliğine Ürdün Adli Güvenlik Birimi Kamu Güvenliği Direktörü Khaled Jameel Al Matareyeen, Amerika Kıtası Üyeliğine ise Şili Emniyet Genel Müdürü Hector Espinoza Valanzuela'nın seçildiği belirtilen açıklamada, mevcut Genel Sekreter Jurgen Stock'un (Almanya) 5 yıllığına yeniden göreve seçildiği ve 2024 yılına kadar görevde kalacağı kaydedildi.

Ayrıca INTERPOL teşkilatına üye olmak isteyen Kosova'nın ise Genel Kurul esnasında adaylıktan çekildiği ifade edildi.

INTERPOL'DEN AÇIKLAMA

Açıklamada, Türkiye'nin INTERPOL'ün 90. Genel Kurul Toplantısı'na ev sahipliği adaylığına ilişkin oylama yapıldığı belirtilerek, "Güney Kıbrıs'ın tüm çabalarına rağmen ülkemiz 7 ret, 108 kabul oyu alarak, 2021'de düzenlenecek dünyanın en büyük uluslararası kuruluşu INTERPOL'ün 90. Genel Kurul Toplantısı'na ev sahipliği yapacaktır." ifadelerine yer verildi.

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