  • BIST 115.737
  • Altın 393,900
  • Dolar 6,8501
  • Euro 7,6777
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 25 °C
»

INTERPOL'ün aradığı DEAŞ'lı 4 kadın Kilis'te yakalandı

Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla INTERPOL tarafından aranan Rusya vatandaşı 4 kadın, Kilis'te yakalandı.
INTERPOL'ün aradığı DEAŞ'lı 4 kadın Kilis'te yakalandı

Suriye'deki çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen 4 kişinin yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapacağı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Hudut birliği askerleriyle Arpakesmez köyü Suriye sınır hattında önlem alan ekipler, şüphelileri Türkiye'ye giriş yapacağı sırada yakaladı.

Yakalandıklarında yanlarında 8 de çocuk bulunan şüphelilerin yapılan kontrollerinde, Rusya vatandaşları A.H. K, L.A.K, L.G.N. ve A.H.K. olduğu ve INTERPOL tarafından arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gaziantep'te FETÖ sanığı eski askere 6 yıl 3 ay hapis cezası29 Haziran 2020 Pazartesi 13:10
  • FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik 4 ilde operasyon başlatıldı29 Haziran 2020 Pazartesi 12:53
  • PKK'nın sözde 'kadın meclisi sözcüsü'nün eylemleri tanık ifadesinde29 Haziran 2020 Pazartesi 11:39
  • Silahlı kavgada baba ve oğul yaralandı29 Haziran 2020 Pazartesi 05:23
  • Konya merkezli 18 ilde FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon26 Haziran 2020 Cuma 12:06
  • Adana'da yakalanan FETÖ zanlısının kırmızı listedeki teröristle görüştüğü belirlendi26 Haziran 2020 Cuma 11:10
  • Adnan Oktar organize suç örgütü davasının itirafçı sanığı: Adeta hipnoz edip duygularımı istismar ettiler25 Haziran 2020 Perşembe 15:47
  • Karlov suikastı sanığı, kullandığını inkar ettiği ByLock'u başka mahkemede itiraf etmiş25 Haziran 2020 Perşembe 15:07
  • Hatay'da FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evleri'ne operasyon: 7 gözaltı25 Haziran 2020 Perşembe 15:06
  • Yeni infaz yasası ikinci kez Anayasa Mahkemesinin gündeminde25 Haziran 2020 Perşembe 14:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti