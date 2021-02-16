İntibak mücadelesi sürüyor

TÜED Genel Sekreteri Gazi Aykırı, “2000 sonrası emekliler için ve emeklilik hakkını bekleyen EYT'liler için de aynı kararlılıkla intibak mücadelesini sürdürüyoruz” dedi.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Sekreteri Gazi Aykırı 2000 yılı öncesi emeklilerin intibak sorununun çözümü için 21 yıl mücadele ettiklerini, bu mücadele sonucunda bu hakkı elde etmenin gururunu yaşadıklarını belirtti. Aykırı, aynı mücadeleyi 2000 sonrası emekliler için de verdiklerini hatırlatarak, “Biz mücadeleden kaçmayız. 2000 sonrası emekliler için ve emeklilik hakkını bekleyen EYT'liler için de aynı kararlılıkla intibak mücadelesini sürdürüyoruz” dedi.

“21 YIL MÜCADELE VERDİK”

Aykırı, 2000 öncesi emeklilerin intibak sorununun çözümü için neredeyse 21 yıl mücadele ettikleri ama sonunda bu hakkı elde etmenin haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. "Biz mücadeleden kaçmayız. 2000 sonrası emekliler için ve emeklilik hakkını bekleyen EYT'liler için de aynı kararlılıkla intibak mücadelesini sürdürüyoruz” diyen Aykırı sözlerini şöyle sürdürdü, “Bütün Türkiye şunu biliyor ki; emeklinin intibak meselesini ilk gündeme getiren, bununla yetinmeyip yerel mahkemelere davalar açan, bu davaları Yargıtay aşamalarına, Anayasa Mahkemesi aşamalarına ve hatta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) aşamalarına kadar taşıyan yegane kuruluş, Türkiye Emekliler Derneği'dir.”

“TALEPLERİ DİLE GETİRİP ÇÖZÜME KAVUŞTURUYORUZ”

"TÜED kurulduğu tarih olan 1970 yılından bu yana, emeklinin hak arama mücadelesinin yegane çatısı olmuştur. Emeklinin; intibak sorununu, banka kuyrukları sorununu, promosyon talebini, bayram ikramiyesi talebini ilk olarak dile getiren ve bu sorunların çözümü ve taleplerin yerine getirilmesi için AİHM kapılarına kadar dayanan tek kuruluş Türkiye Emekliler Derneği olmuştur. Bunları bilmemek, bu başarıları hafife almak veya başkalarına pay biçmeye çalışmak en yalın ifadesiyle, bu kuruluşa haksızlıktır.”

2000 YILI SONRASI İÇİN MÜCADELE SÜRÜYOR

“2000 öncesi emekli olanların intibak meselesini nasıl çözüme kavuşturduk ve en düşük emekli aylığının Ocak 2021 itibariyle 2 bin 420 TL seviyesine ulaşmasını sağladıysak, bu rakamı yükseltmek ve 2000 sonrası emeklilerimize intibak hakkını kazandırmak için de aynı kararlılıkla mücadele ediyoruz. Bundan hiç kimsenin en ufak bir şüphesi bile olmamalıdır. Nitekim bu davayı AİHM'e kadar taşıyarak bu kararlılığımızı gösteren, AİHM ve Anayasa Mahkemesi'nden sorunun çözüm yerinin parlamento olduğunun tespitini yaptıran yine ve sadece TÜED'dir.”

BİRLİK BERABERLİK VURGUSU

“Ancak unutulmamalıdır ki, emeklilerin haklarının alınması için emeklilerimizin güçlü çatılar altında birleşmesi ve bu mücadelelere destek vermesi gerekmektedir.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA