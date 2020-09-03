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İntihar eden astsubayın kurbanlarına kalp masajı yapıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı

İntihar eden astsubayın kurbanlarına kalp masajı yapıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı
Olayın ardından kanlar içinde kalan 3 kişiye, sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında, Sevgi Mahallesi'ndeki kadın kuaförünün önünde meydana geldi. İddiaya göre, astsubay Köksal Doğru, boşanma aşamasındaki eşi Handan Doğru'nun sahibi olduğu kuaför salonuna gitti. İkili kapı önünde tartıştı. Bu sırada Köksal Doğru, belinden çıkardığı tabancasını art arda ateşledi. Doğru'nun tabancasından çıkan kurşunlar, Handan Doğru ile iş yerinde çalışan Gizem Önal ve dükkana malzeme getiren Alper Rapuroğlu'na isabet etti. Mermilerin hedefi olan 3 kişi kanlar içinde yere yığılırken, Köksel Doğru olay yerinden 100 metre ileride tabancasını başına ateşleyerek, intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Handan Doğru ve Alper Rapuroğlu ile Köksel Doğru'nun yaşamını yitirdiği, Gizem Önal'ın ise ağır yaralı olduğu belirlendi. Önal, ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Önal'ın hastanedeki tedavisi sürerken, hayatlarını kaybedenlerin cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.  

'BİTİRDİNİZ BENİ' DİYE BAĞIRMIŞ

Kuaför salonun yanındaki kahvehanenin sahibi Mehmet Özdemir, "Olay olduğunda burada değildim. Daha sonra geldim. Geldiğimde yaralılara kalp masajı yapılıyordu. Merdivenlerde, 'Bitirdiniz beni' diye bağırmış. Büyük ihtimalle cinnet getirdi. Kuaförde çalışan diğer arkadaş tellerden atlayarak, kaçıp kendini kurtarmış. Diğerleri kanlar içerisinde yerde yatıyordu. Hepsini tanırdım, hepsi de güzel insanlardı" dedi.

'KALP MASAJI YAPTIKLARI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI'

Görgü tanıklarından Necla Özbudak da "Yeğenime gelmiştik. Eşim bizi almaya gelmişti. Saniyelerle kurtulduk. Silah sesleri geldiğinde kapının önündeydik. Kabus yaşadık, hala etkisindeyiz. Silah sesi geldiğinde yukarıdan bir şey düştü sandık. Silah sesini duymadan çıksaydık ben, oğlum ve eşime ne olurdu bilmiyorum" diye konuştu.

Öte yandan, olaydan sonra 112 Acil ekiplerinin 3 kişiyi yaşatmak için kalp masajı yaptığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, sağlık ekipleri 3 kişiyi yaşatmak için mücadele ediyor.

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