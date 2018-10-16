İntihar eden kadına: Orda arabam var şo taraftan atla şo taraftan

Sosyal medyada paylaşılan ve izlenme rekoruna koşan komik videolara bir yenisi eklendi. Videoda bir kişi intihar girişiminde bulunan kadına “Fatma orda arabam var şo taraftan atla şo taraftan” diye bağırıyor.

Twitter, facebook, instagram, youtube gibi sosyal medya organları ve sitelerde paylaşılan ve izlenme rekoruna koşan komik videolara bir yenisi eklendi. Utkan TV tarafından internete yüklenen son video, komik olduğu kadar ibretlik de.

Bu aslında bir intihar eden kadın videosu ! Ama kadının bu girişimi birini öyle bir panikletmiş ki...

Videoda, iki katlı bir binaya çıkıp intihar etmek isteyen Fatma adlı kadın, birileri tarafından "intihardan vaz geçip çatıdan inmeye" çağrılırken, bir başka kişinin arabasının derdine düştüğü görülüyor.

O kişi, aşağıda arabası olduğu gerekçesiyle, intihar etmek isteyen kadına “ Fatma orda arabam var şo taraftan atla şo taraftan ” diye bağırıyor.

Videoda yüzü gözükmeyen, sadece sesi duyulan kişinin, kadının canını değil de, intihar edince arabasının zarar görecek olmasını düşünmesi güldürmenin yanı sıra, ibretlik bir olay olarak değerlendiriliyor.