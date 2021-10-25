İntro defteri nedir, intro defterleri ne işe yarar?

Üniversite sınavlarında başarılı olmanın yolu iyi bir liseden geçiyor. İyi bir lise için de LGS’de yüksek puan almak gerekiyor. LGS’ye hazırlıkta son yıllarda intro defterleri ilgi çok yüksek. Peki intro defteri nedir, intro defterleri ne işe yarar?

Yükseköğretim sınavlarında başarılı olmanın yolu iyi bir liseden geçiyor. İyi bir lise için de LGS’de yüksek puan almak gerekiyor. LGS’ye hazırlıkta son yıllarda intro defterleri ilgi çok yüksek. Peki intro defteri nedir , intro defterleri ne işe yarar ? Bu soruların cevabını sizler için derledik.

Yazımızın hemen başında intro defteri denildi mi ilk akla gelen Mozaik Yayınları'nı kısaca tanıtmak gerekiyor. Son dönemde yaptığı çıkışlarla adından sık sık söz ettiren Mozaik Yayınları 2015 yılında kurulmuş. İşler Yayın Grubu çatısı altında hizmet veren Mozaik Yayınları LGS’ye hazırlık yardımcı kaynak eserleri, konu anlatımları ve soru bankaları hazırlıyor. Konu anlatımı ve soru bankası alanında bütün branşlarda eserler hazırlayan Mozaik Yayınları, tek başına aday öğrencilerin bütün ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte. Mantık ve muhakemeyi ön planda tutarak, beceri temelli, görsel ile grafik okuma ve yorumla tekniğini etkin biçimde kullanan Mozaik Yayınları, öğrencilerin ve öğretmenlerin tercihlerinde önemli bir rol alıyor... Ayrıca kurumsal denemeler gerçekleştiren Mozaik Yayınevi bu alanda da bir marka haline gelmiş vaziyette.

Bundan ötürü Mozaik Yayınlarının genel deneme sınavlarına katılım bir hayli yoğun oluyor. Öyle ki; katılım tek seferde 400 bin rakamını geçebiliyor. Yayınevi yöneticilerinin yeni hedefleri ise deneme sınavlarında 1 milyon rakamının üzerine çıkmak.

KURUMSAL DENEMEDE LİDER

Mozaik yayınlarının koordinatörü Abdülhamit Emekli, alanında son derece uzman ve iddialı bir eğitimci. Aday öğrencilere “LGS’ye girmeden mutlaka Mozaik yayınlarını çözün” önerisinde bulunuyor. LGS’ye hazırlık kurslarının ve okulların en çok tercih ettiği yayınevi olduklarını belirten Abdülhamit Emekli, kurumsal denemede Türkiye’de lider yayınevi haline geldiklerini ifade ediyor. İşler Yayın Grubu içerisinde ortaokul alanında en ön sıralarda yer almayı kısa sürede başaran Mozaik Yayınları, çıtayı biraz daha yükselterek; şimdilerde ortaokulda Türkiye geneli tüm yayınevleri içerisinde liderliğe yükselmeyi hedefliyor.

İNTRO DEFTERLERİNDE SES GETİRDİ

Ortaokul alanında bütün boşluğu doldurmak için hummalı bir çalışma başlatan Mozaik Yayınları hizmete sundukları İntro Defterleriyle de ses getirmeyi başarmış bir yayınevi konumunda. Hazırladığı eserlerde PISA-TIMSS faktörünü göz önünde bulunduran Mozaik Yayınları; bol etkinlikli, konu anlatımlı İntro Defterlerinden faydalanan öğrenciler not almada ve ödev hazırlamada büyük kolaylıklar yaşıyor.

Kısa sürede yayın camiasında tanınır hale gelen Mozaik Yayınları, bazı eserlerde 500 binlik tiraja ulaşmanın haklı gururunu yaşıyor. Öte yandan bu başarıyla yetinmeyen Mozaik Yayınevi yöneticileri kendilerine yeni hedef olarak 1 milyon tirajını baz alıyor. Konu anlatımında müfredata özen gösteren Mozaik Yayınları soru bankalarının hazırlanışında ise yeni nesil soru tipine öncelik veriyor.



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