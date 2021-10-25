  • BIST 1.486,560
  • Altın 559,47
  • Dolar 9,6000
  • Euro 11,1400
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 12 °C
»

İntro defteri nedir, intro defterleri ne işe yarar?

Üniversite sınavlarında başarılı olmanın yolu iyi bir liseden geçiyor. İyi bir lise için de LGS’de yüksek puan almak gerekiyor. LGS’ye hazırlıkta son yıllarda intro defterleri ilgi çok yüksek. Peki intro defteri nedir, intro defterleri ne işe yarar?
İntro defteri nedir, intro defterleri ne işe yarar?

Yükseköğretim sınavlarında başarılı olmanın yolu iyi bir liseden geçiyor. İyi bir lise için de LGS’de yüksek puan almak gerekiyor. LGS’ye hazırlıkta son yıllarda intro defterleri ilgi çok yüksek. Peki intro defteri nedir, intro defterleri ne işe yarar? Bu soruların cevabını sizler için derledik. 

Yazımızın hemen başında intro defteri denildi mi ilk akla gelen Mozaik Yayınları'nı kısaca tanıtmak gerekiyor. Son dönemde yaptığı çıkışlarla adından sık sık söz ettiren Mozaik Yayınları 2015 yılında kurulmuş. İşler Yayın Grubu çatısı altında hizmet veren Mozaik Yayınları LGS’ye hazırlık yardımcı kaynak eserleri, konu anlatımları ve soru bankaları hazırlıyor. Konu anlatımı ve soru bankası alanında bütün branşlarda eserler hazırlayan Mozaik Yayınları, tek başına aday öğrencilerin bütün ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte. Mantık ve muhakemeyi ön planda tutarak, beceri temelli, görsel ile grafik okuma ve yorumla tekniğini etkin biçimde kullanan Mozaik Yayınları, öğrencilerin ve öğretmenlerin tercihlerinde önemli bir rol alıyor... Ayrıca kurumsal denemeler gerçekleştiren Mozaik Yayınevi bu alanda da bir marka haline gelmiş vaziyette.

Bundan ötürü Mozaik Yayınlarının genel deneme sınavlarına katılım bir hayli yoğun oluyor. Öyle ki; katılım tek seferde 400 bin rakamını geçebiliyor. Yayınevi yöneticilerinin yeni hedefleri ise deneme sınavlarında 1 milyon rakamının üzerine çıkmak.   

KURUMSAL DENEMEDE LİDER

Mozaik yayınlarının koordinatörü Abdülhamit Emekli, alanında son derece uzman ve iddialı bir eğitimci. Aday öğrencilere “LGS’ye girmeden mutlaka Mozaik yayınlarını çözün” önerisinde bulunuyor. LGS’ye hazırlık kurslarının ve okulların en çok tercih ettiği yayınevi olduklarını belirten Abdülhamit Emekli, kurumsal denemede Türkiye’de lider yayınevi haline geldiklerini ifade ediyor. İşler Yayın Grubu içerisinde ortaokul alanında en ön sıralarda yer almayı kısa sürede başaran Mozaik Yayınları, çıtayı biraz daha yükselterek; şimdilerde ortaokulda Türkiye geneli tüm yayınevleri içerisinde liderliğe yükselmeyi hedefliyor.  

İNTRO DEFTERLERİNDE SES GETİRDİ

Ortaokul alanında bütün boşluğu doldurmak için hummalı bir çalışma başlatan Mozaik Yayınları hizmete sundukları İntro Defterleriyle de ses getirmeyi başarmış bir yayınevi konumunda. Hazırladığı eserlerde PISA-TIMSS faktörünü göz önünde bulunduran Mozaik Yayınları; bol etkinlikli, konu anlatımlı İntro Defterlerinden faydalanan öğrenciler not almada ve ödev hazırlamada büyük kolaylıklar yaşıyor. 

lgs-hazirlikta-en-iyi-yayinevi-hangisi-002.jpg

Kısa sürede yayın camiasında tanınır hale gelen Mozaik Yayınları, bazı eserlerde 500 binlik tiraja ulaşmanın haklı gururunu yaşıyor. Öte yandan bu başarıyla yetinmeyen Mozaik Yayınevi yöneticileri kendilerine yeni hedef olarak 1 milyon tirajını baz alıyor. Konu anlatımında müfredata özen gösteren Mozaik Yayınları soru bankalarının hazırlanışında ise yeni nesil soru tipine öncelik veriyor.     
 

İlksayfagazetesi.com

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tüm eğitim kademelerinde yardımcı kaynaklar kasımdan itibaren ücretsiz dağıtılacak21 Ekim 2021 Perşembe 10:45
  • ÖSYM'den 2021-YKS ikinci ek yerleştirmeleri için 'son gün' hatırlatması18 Ekim 2021 Pazartesi 09:21
  • 2021-YKS ikinci ek yerleştirme tercih işlemleri başladı14 Ekim 2021 Perşembe 12:40
  • Türkiye ve Endonezya'dan ortak beyanname13 Ekim 2021 Çarşamba 10:02
  • 750 engelli öğretmen ataması için başvurular 8 Kasım'da başlayacak12 Ekim 2021 Salı 12:39
  • Cezaevlerinde 45 bini aşkın kişi eğitim hayatına devam ediyor12 Ekim 2021 Salı 12:30
  • Açıköğretim kayıt yenileme tarihleri uzatıldı11 Ekim 2021 Pazartesi 13:15
  • TYT matematikten nasıl full yapılır, full çekme yöntemi ne?08 Ekim 2021 Cuma 17:09
  • Matamatikten nasıl ful yapılır?08 Ekim 2021 Cuma 16:53
  • Matematikten ful çekme yöntemi nedir?08 Ekim 2021 Cuma 16:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti