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İpek böcekleri bu yılın 'mesaisini' tamamladı

Türkiye'de 80 yıl önce kurulan ve 64 ilde faaliyet gösteren Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin Eskişehir'deki satış merkezinde hasadın sonuna yaklaşıldı.
İpek böcekleri bu yılın 'mesaisini' tamamladı

Türkiye'de 1940'ta kurulan, 5 farklı ilde kooperatifi bulunan ve 64 ilde faaliyet gösteren Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (Kozabirlik) satış merkezlerinden Eskişehir'de, ipek böcekleri bu yılın üretim mesaisini tamamladı.

Her yıl 100 ila 120 ton üretim sağlayarak Türkiye'nin ipek ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayan Kozabirlik, Sarıcakaya ilçesindeki üretim ve toplama merkezinde hasat çalışmalarında sona yaklaştı.

Sadece dut ağacı yapraklarıyla beslenen binlerce ipek böceği, hem tekstil hem de sağlık ve kozmetik üretimine katkı sağlıyor.

Kozabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ipek böcekçiliğinde verimin artırılması için çalıştıklarını söyledi.

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Girişimci adaylarını teşvik etmek istediklerini belirten Işık, bakıcılık eğitimi, dut ağacı fidanı, ipek böceği temini olmak üzere bütün üretim ihtiyaçlarının Kozabirlik tarafından ücretsiz temin edildiğini anlattı.

Türkiye'nin tüm illerinde, küçük büyük demeden üretime destek verildiğini aktaran Işık, şöyle devam etti:

"Kooperatif olarak gidip üreticinin kapısından kilogramı 70 liraya ipek satın alıyoruz. İpek böcekçiliğinde pazarlama sıkıntısı yok. Tek derdimiz Türkiye'deki yüzde 30'luk üretimimizi katlayarak büyütebilmek. Bunun için de hevesli, girişken insanlara ihtiyaç var. Muazzam bir kazanç kapısı. Her işte olduğu gibi zorlukları var fakat mesainin çoğunu zaten ipek böcekleri yapıyor. Bir torba ipek böceği size 30-35 kilogram ipek verir. Bu da 2 bin lira gibi bir kazanç elde etmenizi sağlar. Alanı geniş tutup 100 torba ipek böceğine de bakabilirsiniz."

"Cumhurbaşkanımızın desteğiyle gelişiyoruz"
Ramazan Işık, 2000'li yıllarda yavaşlayan ipek böcekçiliğinde üretimin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2006'da başbakanlığı döneminde verdiği talimatla hızlandığını dile getirdi.

Erdoğan'ın, ipek böcekçiliğinin kültürel bir miras olduğunu söyleyerek ilgili kurum ve kuruluşlara üretime destek olunması talimatını verdiğini anlatan Işık, "Sağ olsun, Cumhurbaşkanımızın desteğiyle gelişiyoruz. Halen kilogram başına destekleme, devletimiz tarafından verilmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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Işık, ipek böceği denilince akla sadece tekstilin gelebildiğini, ancak sağlık alanında yeni doku oluşumunda, çelik yelek üretiminde, kozmetik sektöründe de bu ürünün kullanıldığını sözlerine ekledi.

Tesisteki hasat çalışmalarını inceleyen Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam da ipek böcekçiliğinin ilçe ekonomisine büyük katkı sağladığını vurguladı.

Sarıcakaya halkını ipek üretimine teşvik etmek için projeler hazırladıklarını bildiren Çam, "Çiftçimiz için çok önemli bir gelir kaynağı. İlçemizdeki kooperatif, kozaların toplanma ve satışının yapıldığı merkez. Ürün hem sağlıklı hem de kazancı bol. Kullanmak da üretmek de gerek. Belediye olarak bizler de ipek böcekçiliğinin geliştirilmesi için vatandaşlarla bir araya gelip bilgilendirmeler yapıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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