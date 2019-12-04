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İpek Yolu 4. Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonasında büyük başarı

Ankara'da düzenlenen İpek Yolu 4. Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası sona erdi. Türkiye, 680 sporcuyla katıldığı organizasyonda toplamda 435 madalya kazandı.
İpek Yolu 4. Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonasında büyük başarı

Ankara'da düzenlenen İpek Yolu 4. Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası sona erdi. Türkiye, 680 sporcuyla katıldığı organizasyonda toplamda 435 madalya kazandı.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Afganistan, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Filistin, Fildişi Sahili, Hırvatistan, İran, Irak, Kuzey Makedonya, Mısır, Sırbistan, Somali, Suriye, Tunus, Yemen ve Yunanistan'dan toplamda 723 sporcu katıldı. Türkiye'yi sanda branşında 534, taolu branşında 146 sporcu temsil etti.

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Taolu branşında boş eller, kısa silahlar, uzun silahlar, duiliyen ve jiti kategorilerinde yapılan yarışmalarda Türkiye 74 altın, 65 gümüş, 56 bronz madalya ile takım halinde şampiyon oldu. İkinci Bulgaristan, 4 altın, 3 gümüş, 2 bronz, üçüncü Tunus ise 2 altın madalya aldı.

Sanda branşında ise Türkiye 68 altın, 67 gümüş, 105 bronz madalya toplayarak takım halinde şampiyonluğu kazandı.

Türk Milli takıma 5 sporcu gönderen Başkent temsilcisi Çağlar Spor Kulübünün 4 sporcusu madalya ile döndü. Şampiyonada madalya alan sporcular şöyle: Özlem Hançer Wushu Kungfu Sanda Genç Bayanlar 56 kg ikinci, Emine Şevval Varlı Wushu Kung-fu Genç Bayanlar 70 kg üçüncü, Azra Yeşil Wushu Kungfu Yıldız Bayanlar 52 kg üçüncü, Ahmet Işık Wushu Kungfu Yıldız Erkekler +60 kg üçüncü oldu. Yusuf Özdemir Wushu Kungfu Gençler 56 kg 'da ülkemizi temsil etti.

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GÜZEL SONUÇLAR ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Şampiyonu sonu gazetemize konuşan Avrupa Şampiyonu sporcu ve Wushu Kung-fu Milli Takım Antrenörü Enes Çağlar, “Kalitenin yüksek olduğu bir şampiyonada milli takıma alt yapıdan yetiştirdiğimiz 5 sporcumuzu verdik. Şahsımda Milli takım antrenörü olarak görev aldım. Sporcularımız genel anlamda çok iyilerdi. Hedefimiz 5 sporcumuzun da şampiyon olmalarıydı fakat nasip olmadı.  Ülkemizi ve kulübümüzü böylesine güzel ve büyük bir organizasyonda temsil edip beni gururlandırdılar. 2020 yılının hazırlıklarına simdi den başladık ve güzel sonuçlar almaya devam edeceğiz” dedi.

RAMAZAN SAYGILI/İLKSAYFA-

Gazeteilksayfa.com

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