  • BIST 1.187
  • Altın 484,516
  • Dolar 7,9010
  • Euro 9,2907
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 27 °C
»

İpsala'da 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen 4 FETÖ şüphelisi, polis tarafından yakalanarak, gözaltına aldı.
İpsala'da 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

İpsala Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Keşan'dan İpsala yönüne giden 2 araç içerisinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen FETÖ şüphelilerinin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, belirlenen 2 aracı, Kumdere köyü kavşağında durdurmak istedi. Araçlardan biri durdurulurken, diğer araç sürücüsü ise durmayarak, otomobille kaçtı. Durdurulan araçta FETÖ şüphelileri S.Y., V.E., Ş.S.Ö. ve H.Ö. ile sürücü ve organizatör olduğu belirlenen F.Ö. yakalanarak, gözaltına alındı.

Kaçan araç ise bir süre sonra polis tarafından Esetçe beldesinde terkedilmiş halde bulundu. Polis çevrede yaptığı aramada, sürücü ve organizatör F.T.'yi de saklandığı okul bahçesinde yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cips paketlerine sakladıkları uyuşturucu haplarla otobüste yakalandılar13 Ekim 2020 Salı 17:36
  • Kuyumculardan 100 bin lira değerinde bileklik çalan 2 şüpheli yakalandı13 Ekim 2020 Salı 17:35
  • Silifke'de sahte alkol üretirken yakalandı13 Ekim 2020 Salı 17:18
  • Bursa'da jandarma ile MİT'ten DEAŞ ve PKK operasyonu13 Ekim 2020 Salı 17:17
  • Ağrı’da gizli kamerayla ehliyet sınavına giren 2 kişi yakalandı13 Ekim 2020 Salı 17:13
  • 6 çocuk sokakta nargile içti, polis çocuk şubeye götürdü13 Ekim 2020 Salı 13:49
  • İrem'i kaçırarak fuhşa zorladığı iddia edilen çift, adliyede13 Ekim 2020 Salı 11:20
  • Gamze bıçaklanmış olarak ölü bulundu; 4 gözaltı13 Ekim 2020 Salı 11:18
  • Mersin'de iş makineli kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı13 Ekim 2020 Salı 11:17
  • Motosikletli uyuşturucu kuryesi tutuklandı13 Ekim 2020 Salı 06:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti