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Irak Başbakanı Kazımi yarın Ankara’yı ziyaret edecek

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin, 17 Aralık’ta Ankara’ya yapacağı ziyarette iki ülke arasındaki siyasi, güvenlik ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra terör örgütü PKK ile ilgili konuların ele alınması bekleniyor.
Irak Başbakanı Kazımi yarın Ankara’yı ziyaret edecek

Irak Başbakanı Kazımi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi daveti üzerine 17 Aralık Perşembe günü Ankara’ya gidecek. Ankara’daki ilk temasları kapsamında Kazımi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek. 

İki ülke arasında tüm alanlardaki ilişkilere ivme kazandırması beklenen söz konusu ziyarette, terör örgütü PKK’nın Irak’taki varlığının masaya yatırılacağı ve Kazımi'nin terör örgütü PKK’nın Irak’taki illegal yapılanmasının son bulmasını öngören Sincar Anlaşması’nın uygulanması konusunda da Ankara’ya son bilgileri aktarması bekleniyor.

Ziyarette iki ülke arasındaki ticari hacmin artırılması ve Türk şirketlerinin DEAŞ teröründen zarar gören bölgelerin yeniden imarı kapsamında Irak’taki yatırım projeleri de masadaki konular arasında olacak.

Ayrıca ziyarette bölgesel konular ve gelişmelerin de iki komşu ülke liderleri arasında değerlendirileceği kaydediliyor.

"Kazımi, güvenlik ve ekonomiyi görüşecek"
Irak’ın Ankara Büyükelçisi Hasan Cenabi, 13 Aralık’ta Irak’ın resmi gazetesi Sabah’a yaptığı açıklamada, Kazımi’nin Cumburbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine üst düzey heyetle ziyaret edeceği Ankara’da iki ülke arasında güvenlik ve ekonomik konularını ele alacağını söylemişti.

Cenabi, "Başbakan Kazımi, görüşmelerinde teröristlerin sınırdan geçişinin engellenmesi ve onlara karşı ortak mücadeleyle 15 milyar dolar olan ticari hacmin artırılmasını masaya yatıracak. Ziyarette su meselesi, sınır güvenliği ve petrol ihracatı da değerlendirilecek." diye konuşmuştu.

Büyükelçi Cenabi, Irak ve Türkiye arasındaki Yüksek Stratejik İşbirliği Konseyi’nin de faaliyete geçirileceğini kaydemişti.

Başbakan Kazımi’nin ziyaretinden önce Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Ankara’da olacak.

Irak Başbakanı Kazımi’nin Ankara’ya yapacağı ziyaret göreve geldikten sonra ilk olma özelliği taşıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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