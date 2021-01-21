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Irak Cumhurbaşkanı Salih: Bağdat’taki patlama halkın barış ve geleceğini hedef aldı

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Bağda’taki patlamanın ülkenin istikrarıyla halkın barış ve geleceğini hedef aldığını bildirdi.
Irak Cumhurbaşkanı Salih: Bağdat’taki patlama halkın barış ve geleceğini hedef aldı

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Bağdat’ın merkezi Tayaran Meydanı’nda intihar eylemi sonucu düzenlenen patlamaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sivil vatandaşları hedef alan patlamanın zamanlamasına dikkati çeken Salih, “Karanlık odaklar bu iki patlamayla ulusal kazanımları ve halkın barış ve geleceğini hedef almak istedi. Ülkemizin istikrarını hedef alan bu sahte girişimlerin şiddetle karşısında duruyoruz.” ifadelerini kullandı.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ise henüz bir açıklama yapmadı.

Bağdat’taki patlamada 28 kişi hayatını kaybetmiş, 73 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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