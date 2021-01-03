  • BIST 1.477
  • Altın 454,059
  • Dolar 7,4188
  • Euro 9,0727
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 9 °C
»

Irak Hizbullahı: Bugün ABD Büyükelçiliğine girmeyeceğiz

Irak'taki Şii milis gücü Ketaib-i Hizbullah, ABD'nin düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin birinci ölüm yılında ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine girme niyetinde olmadıklarını duyurdu.
Irak Hizbullahı: Bugün ABD Büyükelçiliğine girmeyeceğiz

Irak'taki Şii milis gücü Ketaib-i Hizbullah Genel Sekreteri Ebu Huseyin el-Humeydavi, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün şer elçiliğine (ABD Büyükelçiliği) girmeyeceğiz. Hükümeti de devirmeyeceğiz. Hala vaktimiz var. Silahımız (Güçlerimiz), tarih boyunca tüm askeri kurumlar ve ordulardan daha düzenli ve kontrollüydü. Bu silah, her daim elimizde kalacak ve kimsenin bu silaha müdahale etmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Irak güvenlik güçleri, başkent Bağdat'taki tüm büyükelçilikler, askeri ve emniyet kurumları etrafında yoğun güvenlik önlemleri almıştı.

Ülkedeki İran'a yakın Haşdi Şabi çatısı altındaki Bedir Örgütü lideri Hadi el-Amiri ve Asaib Ehlil Hak örgütü lideri Kays Hazali, Süleymani suikastının yıl dönümü dolayısıyla gösteri çağrısında bulunmuştu.

Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani, 3 Ocak 2020'de Bağdat'ı ziyareti sırasında ABD'nin düzenlediği hava saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Saldırıda Süleymani, Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, İranlı subaylar ve Iraklı korumalarla birlikte 10 kişi ölmüştü.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Irak Hizbullahı: Bugün ABD Büyükelçiliğine girmeyeceğiz03 Ocak 2021 Pazar 15:46
  • Afganlar arası müzakereler 5 Ocak'ta tekrar başlayacak03 Ocak 2021 Pazar 15:45
  • Adalet Bakanlığı 2020'de kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli düzenlemeler yaptı03 Ocak 2021 Pazar 15:44
  • THY kargo uçağı Atatürk Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı03 Ocak 2021 Pazar 15:43
  • MSB: Kars'ta 'Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri' icra edildi03 Ocak 2021 Pazar 15:05
  • Gözde turizm merkezlerinde kısıtlama sessizliği03 Ocak 2021 Pazar 15:04
  • Şiddet uyguladığı eşini almaya gitti, kayınbiraderlerini ve kayınpederini vurdu03 Ocak 2021 Pazar 14:19
  • Aile içi ve kadına şiddet formu güncellendi; pilot uygulama Ankara'da03 Ocak 2021 Pazar 14:18
  • Bakan Soylu: 2020'de uyuşturucuya yönelik 158 bin 674 operasyonda 23 bin 693 kişi tutuklandı03 Ocak 2021 Pazar 13:29
  • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir kitabı muzır yayın ilan etti03 Ocak 2021 Pazar 13:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti