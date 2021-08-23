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Irak Milli Takım Teknik Direktörü Advocaat: İyi ki Kayseri'yi tercih etmişiz

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde Asya Kupası maçlarına hazırlanan Irak A Milli Takımını ziyaret etti.
Irak Milli Takım Teknik Direktörü Advocaat: İyi ki Kayseri'yi tercih etmişiz

Vali Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde kamp yapan Irak Milli Takımı’nın çalıştırıcısı dünyaca ünlü Hollandalı Teknik Direktör Dick Advocaat ve teknik heyeti ile konakladıkları otelde bir araya geldi. Irak Milli Takımı’nın Kayseri’de Erciyes’i tercih etmesinden çok memnun olduklarını belirten Büyükkılıç, “Umarız burada memnun kalmışsınızdır. Kamp merkezi olarak yüksek irtifa anlayışı içerisinde en uygun yerlerden biri olarak değerlendireceğinizi umuyoruz. Önümüzdeki dönemlerde yapacağınız karşılaşmalarda başarılar diliyoruz. Siz zaten başarısını kanıtlamış hocamızsınız. Kardeş Irak da bizim için önem arz eder. Irak Milli Takımı’nı burada görmekten, bu kampımızdan yararlanmasından çok memnun kaldık ve sevindik” diye konuştu.

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"İYİ Kİ BURAYI TERCİH ETMİŞİZ"

Bir dönem Süper Ligi’de Fenerbahçe’yi de çalıştıran Hollandalı Teknik Direktör Dick Advocaat ise, Kayseri’de bulunmaktan ve kamp yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Fenerbahçe ile Kayseri’ye karşı iki kez oynadım. Böyle bir etkinlik olduğunu bilmiyorduk, iyi ki burayı tercih etmişiz. Şahane bir tesiste, şahane bir sahada kamp yapıyoruz. Oyuncularımızın aldıkları zevki idmanda görebiliyorum. Elimden geldiğince buranın yayılması için tüm çevreme iletmekten memnuniyet duyarım” ifadelerini kullandı.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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