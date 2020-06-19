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Irak polisinden 'ölü taklidi yaparak kurtulan' DEAŞ'ın sözde emirine hapis cezası

Irak polisinden "ölü taklidi yaparak kurtulan" DEAŞ'ın sözde emiri, Kayseri'de yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Irak polisinden 'ölü taklidi yaparak kurtulan' DEAŞ'ın sözde emirine hapis cezası

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, Irak'ın Sincar, Cebel, Telafer ve Muhallabiye bölgelerinde terör örgütü DEAŞ'ın sözde emirliğini yaptığı, 30 bin kişiden sorumlu olduğu ve örgüte silah temin ettiği iddialarıyla hakkında dava açılan tutuklu Suphi Huveytli ile tutuksuz sanık Alaa Abdulkerim Yusuf ve avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısının mütalaasında, iki sanığın da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etmesinin ardından mahkeme başkanı tarafından söz verilen sanık Huveytli, yeminli tercüman eşliğinde yaptığı savunmada önceki celse verdiği ifadesini yineledi.

Tanık R.E'nin, daha önce mahkemede verdiği, "Huveytli ile aramızda kız meselesinden dolayı husumet oldu. O yüzden kendisine iftira attım. Amcasının kızını seviyordum. Kendisinin hiçbir suçu yok." dediğini anımsatan sanık Huveytli, hasta olduğunu ve tanığın ifade ettiği gibi kız meselesi yüzünden başına bunların geldiğini öne sürerek tahliye ve beraatini istedi.

Sanık Yusuf da örgüt üyeliği suçlamasını reddederek tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Huveytli'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti. Heyet, sanık Yusuf'u da aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 20 Eylül'de kent merkezinde düzenledikleri operasyonda, DEAŞ'ın sözde emiri ve mühimmat sorumlusu olduğu iddiasıyla aranan Suphi Huveytli'yi yakalamıştı.

DEAŞ'ın güç kaybetmesiyle 6 ay önce eşiyle beraber kaçak yollarla Türkiye'ye geldiği belirlenen Huveytli'nin, 2008 yılında terör örgütü El Kaide'ye katıldığı, 2012'de de DEAŞ'a katıldıktan sonra terör örgütü içinde bir anda yükselip 30 bin kişiden sorumlu emir haline geldiği tespit edilmişti.

Örgüte kadın üye kazandırmaktan sorumlu olduğu ve Irak polisi tarafından yakalanarak cezaevine konulduğunda terör örgütü DEAŞ'ın üyelerini kurtarmak için cezaevine yaptığı baskında Irak polisi tarafından öldürülmek istenen Huveytli'nin, baskından ölen kişilerin arasında ölü taklidi yaparak yaralı kurtulduğu belirlenmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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