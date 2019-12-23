  • BIST 112.027
  • Altın 283,531
  • Dolar 5,9441
  • Euro 6,5879
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 12 °C
»

Irak sınırında cephanelik ele geçirildi

Hakkari’nin Derecik ilçesinde yapılan çalışmalarda 200 adet av tüfeği, 26 bin 500 adet fişek ile çok sayıda tabanca ve cep telefonu bulundu.
Irak sınırında cephanelik ele geçirildi

Irak'ın sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesinde bir evde, çok sayıda kaçak malzeme bulunduğu bilgisi üzerine Hakkari İl Jandarma Komutanlığı birimlerince, ev ve eklentileri ile şüpheli şahıslara ait araçlarda arama yapıldı.

CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramada, İran ve Irak'a götürülmek üzere araçların çeşitli yerlerine zulalanmış; 200 adet değişik markalarda av tüfeği, 26 bin 500 adet av tüfeği fişeği, 149 adet kurusıkı tabanca, 130 adet kurusıkı tabanca üst kapağı, 190 adet kurusıkı tabanca şarjörü, 43 adet kuru sıkı tabanca kabzası, 10 adet av tüfeği dipçiği, 53 adet av tüfeği namlusu, 80 adet av tüfeği yedek parçası ve 107 adet cep telefonu ele geçirildi.

Irak sınırında cephanelik ele geçirildi

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili 3 şahıs Şemdinli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınırken, kaçak malzemelerin bulunduğu 2 araca ise el konuldu.

Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tuzla'da gemide yangın23 Aralık 2019 Pazartesi 15:28
  • Yerli otomobilden ilk ayrıntı geldi23 Aralık 2019 Pazartesi 15:03
  • Kaşıkçı davasında 5 kişiye idam cezası verildi23 Aralık 2019 Pazartesi 12:34
  • Katil zanlısı: Beni çıkarmayın, çıkınca yine öldürürüm23 Aralık 2019 Pazartesi 12:12
  • Kanal İstanbul projesine ilişkin ÇED Raporu kabul edildi23 Aralık 2019 Pazartesi 11:54
  • MHP'li başkana silahlı saldırı: Durumu ağır23 Aralık 2019 Pazartesi 11:47
  • Sultangazi'de kokmuş ve küflenmiş ürünleri satmak isteyen kişi yakalandı23 Aralık 2019 Pazartesi 11:44
  • Malatya'da 6 ton sahte rakı ele geçirildi23 Aralık 2019 Pazartesi 11:33
  • TÜBİTAK 10 personel alacak23 Aralık 2019 Pazartesi 10:40
  • Aygün'e disiplin soruşturması23 Aralık 2019 Pazartesi 10:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti