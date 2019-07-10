  • BIST 97.100
  • Altın 257,966
  • Dolar 5,7468
  • Euro 6,4459
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 31 °C
»

Irak sınırında yoğun askeri hareketlilik

Hakkari'de, PKK'lı teröristler tarafından 2 askerin şehit edilmesi ve 1 askerin yaralanmasından sonra yoğun bir askeri hareketlilik başladı. Yüksekova ilçesinden kalkan taarruz helikopterlerinin bölgeye gittikleri görüldü.
Irak sınırında yoğun askeri hareketlilik

Irak'ın kuzeyindeki üsse dün yapılan ikmal faaliyeti esnasında PKK'lı teröristler saldırıda bulundu. Askeri araca yapılan roketli saldırıda, Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın ile Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu şehit olurken, bir asker de yaralandı. Şehit askerler dün akşam saatlerinde Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ında yapılan törenin ardından memleketlerine uğurlanırken, bölgede ise hava destekli operasyon başlatıldı.

Kaçan teröristlerin yakalanması için başlatılan yoğun operasyonlar, gece ve bu sabah da sürdürüldü. Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı'ndan peş peşe kalkan Atak tipi taarruz helikopterleri Dağlıca bölgesi üzerinden geçip, Irak sınırına doğru yönelirken, personel taşıyıcı zırhlı birliklerin de yine aynı bölgeye doğru gitikleri görüldü. Irak'ın sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesi kırsalında dün yaşanan askeri hareketlilik ise sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Irak sınırında yoğun askeri hareketlilik10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:10
  • Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye S-400 yanıtı10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:02
  • Kızılay kurban vekalet bedelini açıkladı10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:01
  • 'Hacca gideceğim, altınlarınızı verin okutayım' deyip dolandıran kişi yakalandı10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:58
  • Erdoğan’dan Yıldırım açıklaması: Görev verilecek10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:35
  • Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 300 polis katıldı10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:29
  • Dışişleri'nden Doğu Akdeniz açıklaması: Avrupa’nın şımarık çocuğu...10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:03
  • Akdeniz'de korkutan deprem10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:51
  • Seyir halindeki vinç devrildi10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:49
  • TIR sürücüsü, aracını tartıştığı kişinin üzerine sürdü10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti