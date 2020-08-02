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Irak, Türkiye'den yapılan uçuşları askıya aldı

Dün, aylar sonra ilk kez Erbil-Ankara ve İstanbul-Erbil uçuşları yapılmıştı
Irak, Türkiye'den yapılan uçuşları askıya aldı

Irak Havacılık Kurumu, Türkiye'deki vakaların artması nedeniyle uçuşların yeniden askıya alındığı bildirildi.

Irak'a aylar sonra başlayan uçuşlar yeniden askıya alındı. Irak Sivil Havacılık İdaresi, 'Türkiye'deki yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarında görülen artış' nedeniyle uçuşların yeniden askıya alındığını duyurdu.

Irak Hava Yolları'ndan yapılan açıklamadaysa, 'Türkiye'nin Irak'a tüm uçuşları 1 Eylül 2020'ye kadar durdurması' nedeniyle böyle bir karar alındığı belirtildi.

Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki havalimanları, geçtiğimiz hafta uluslararası uçuşlara yeniden açılmıştı. Türk Hava Yolları da, 1 Ağustos (dün) itibarıyla uçuş listesine Irak'ın da eklendiğini açıklamıştı. Dün, aylar sonra ilk kez Erbil-Ankara ve İstanbul-Erbil uçuşları yapılmıştı.

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