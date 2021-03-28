  • BIST 1.382
  • Altın 451,684
  • Dolar 8,0476
  • Euro 9,4948
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 8 °C
»

Irak Türkmen Cephesi'nin yeni başkanı Hasan Turan oldu

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkan Yardımcısı Hasan Turan, Parti'nin başkanlığına seçildi.
Irak Türkmen Cephesi'nin yeni başkanı Hasan Turan oldu

ITC Yürütme Kurulu'nun Kerkük'te gerçekleştirdiği toplantıda alınan karara göre, parti yönetiminde görev değişikliğine gidildi.

Buna göre, 2011 yılından itibaren Erşat Salihi'nin yürüttüğü ITC Başkanlığına, Başkan Yardımcısı Hasan Turan getirildi.

Hişam Bayraktar Birinci Başkan Yardımcısı, Heytem Muhtaroğlu ise İkinci Başkan Yardımcısı seçildi.

Hasan Turan kimdir?
1962 yılında Kerkük'te doğan Hasan Turan, Musul Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun oldu.

Turan, 2003’te Türkmen Adalet Partisi'nde çalışmalarına devam etti, 2005’te ise Kerkük İl Meclisi Üyeliğine getirildi.

2011'de Kerkük İl Meclisi Başkanlığına seçilen Turan, 2014'te Irak Meclisinde milletvekili oldu.

Turan, 2018'den itibaren ITC Başkan Yardımcısı ve Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

Erşat Salihi kimdir?
Irak'ın Kerkük kentinde 1959'da doğan Erşat Salihi, Bağdat Üniversitesi Fen Fakültesi’nden mezun oldu.

Öğrencilik yıllarından itibaren Türkmen hareketleri içerisinde bulunan Salihi, Türkmen Kurtuluş Ordusu içinde ağabeyi Rüştü Salihi ve arkadaşları ile yer aldı.

Salihi, 1979'da yaptığı çalışmalar nedeniyle Baas Partisi tarafından tutuklanarak işkenceye maruz kaldı ve 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ağabeyi Rüştü Salihi rejim tarafından idam edilirken, ailesinin bazı fertleri de Irak'ın güney kesimlerine sürgüne gönderildi.

2004'te ITC Suriye Temsilcisi olarak göreve başlayan Salihi, 2008'deki ITC Kurultayı'yla Kerkük İl Başkanlığına getirildi.

Salihi, 2010 Irak seçimlerinde Kerkük Milletvekili seçildi ve 2011'de de ITC Başkanlığı görevini devraldı.

Irak'ta yapılan 2014 ve 2018 seçimlerinde de Kerkük milletvekili seçilen Salihi, Irak Meclisinde görevini sürdürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Afganistan Cumhurbaşkanı Danışmanı Muhib: Barış olmadan yabancı güçler çekilirse tekrar iç savaş çıkabilir28 Mart 2021 Pazar 14:04
  • Sakarya'da kimyasal gazdan etkilenen ikisi polis 12 kişi hastaneye kaldırıldı28 Mart 2021 Pazar 14:04
  • Kartalkaya'da kayak sezonu sona erdi28 Mart 2021 Pazar 14:03
  • Bodrum'un 'teknolojik çobanı' sürüsünü 'drone' ile takip ediyor28 Mart 2021 Pazar 14:02
  • Büyük liman vinci taşıyan geminin Çanakkale Boğazı'ndan geçişi başladı28 Mart 2021 Pazar 14:01
  • Hakkari'de bir ton eroin üretimine yetecek miktarda asetik anhidrit ele geçirildi28 Mart 2021 Pazar 14:01
  • İzmir'de meslek liseleri 'can dostlar' için konforlu yuvalar üretiyor28 Mart 2021 Pazar 14:00
  • MSB: Azerbaycan askerlerine 'dağcılık eğitimi' verildi28 Mart 2021 Pazar 13:02
  • Hamza Kürşat Ayvatoğlu, yeniden gözaltına alındı28 Mart 2021 Pazar 12:58
  • Selçuk Bayraktar: AKINCI PT-3'ü artık daha fazla yerde tutamadık 28 Mart 2021 Pazar 11:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti