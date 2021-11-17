Irak Türkmeni liderlerinden Salihi, Kerkük İçin Türkiye'den Destek İstedi

Alparslan Türkeş Vakfı’nı ziyaret eden Irak Türkmeni liderlerinden Erşat Salihi, Türk toprağı Kerkük’te asayişin Peşmerge’ye devredilmesine tepki göstererek Türkiye’den destek istedi.

Salihi, Kerkük’teki Türk varlığını korumak için mücadele edeceklerini vurguladı.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Milletvekili Erşat Salihi, Altındağ’ın Hamamarkası semtindeki Alparslan Türkeş Vakfı’nı ziyaret etti. Irak Türkmeni liderlerinden biri olan Kerkük Milletvekili Salihi, yoğun ilgiyle ve “Kerkük Türk’tür Türk kalacak” sloganıyla karşılandı.

KERKÜK’ÜN GELECEĞİ İÇİN TÜRKİYE’DEN DESTEK İSTEDİ

Erşat Salihi, ziyaret sonrasında yaptığı basın açıklamasında, Türk toprağı olan Kerkük’te 25 Kasım’dan itibaren asayişin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) askeri gücü Peşmerge’ye devredilme kararına sert tepki gösterdi. Salihi, binlerce yıldır kadim bir Türk şehri olarak nitelendirdiği Kerkük’te demografik yapının değiştirilmesi girişimine asla müsaade etmeyeceklerini vurguladı. Salihi, Kerkük’teki Türk varlığını korumak ve yaşatmak gayesiyle mücadeleyi sürdüreceklerini ifade ederek, Türkiye’den gelecek desteğin Kerkük’ün geleceği için hayati önem arz ettiğini kaydetti. Kerkük’teki kirli emellere karşı Salihi’nin Türkiye’de bir dizi temaslarda bulunduğu öğrenildi.

KİRLİ BİR TİYATRO

Alparslan Türkeş Vakfı Genel Sekreteri Alparslan Yılmaz ise Kerkük’teki asayişin Peşmerge’ye devredilmesi kararına tepki göstererek, Türk yurdunda atılacak adımı “kirli bir tiyatro ve emperyalist projenin kanlı emeli” olarak nitelendirdi.

KERKÜK ULUSAL GÜVENLİK MESELESİDİR

Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ve MHP’nin merhum lideri Alparslan Türkeş’in Irak Türklüğüne ve özellikle Kerkük’e özel bir önem verdiğini hatırlatan Yılmaz, “4 yıl önce Türk devletini ayağa kaldıran ve harekete geçiren irade bizim irademiz, yani Türk milliyetçisi irade idi. Bu irade dün olduğu gibi bugün de ayaktadır ve dün olduğu gibi bugün de Türk devletini ayağa kaldırmak, harekete geçirmek gayesiyle yetkililere sesleniyoruz; 2017 yılında Kerkük meselesini ‘ulusal güvenlik meselesi’ olarak nitelendiren duruş, 2021’de de terkedilmemeli ve korunmalıdır. Bölgenin Türkmen varlığı lehine olan demografik yapısını değiştirmek adına tetiklenen suni göç dalgalarını unutmamak lazım. Çünkü bütün bunlar işte bugünün hazırlığıydı. Bunlar Kerkük’ü Türk’ten, Türk’ü Kerkük’ten ayrı koyma heveslilerinin hazırlıklarıydı” dedi.

ANKARA’DAN DESTEK ÇAĞRISI

Hükümetin bu konuda Kerküklü Türklere destek vermesi çağrısında bulunan Yılmaz, “Ankara hem Irak hem Türkiye Türklüğünün sesine kulak kesilerek yeri ve zamanı geldiğinde tereddüt dahi etmeden üstüne düşeni yapmalıdır. Ankara bugünden geçi yok Kerkük’teki tek bir Türk’ün dahi kılına zarar gelmesi halinde hiçbir sınır tanımayacağını dosta düşmana yeniden ve kararlılıkla ilan etmelidir” ifadelerini kullandı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA