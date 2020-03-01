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Irak'a açılan Üzümlü Gümrük Kapısı, giriş-çıkışlara kapatıldı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinden Irak'a açılan Üzümlü Gümrük Kapısı, bu ülkede koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine kapatıldı.
Irak'a açılan Üzümlü Gümrük Kapısı, giriş-çıkışlara kapatıldı

Sadece Irak'tan dönen Türk vatandaşların geçişine izin verileceği belirtilen gümrük kapısında sahra hastanesi kurulması için çalışmalara başlanırken, burada görevli personel de maske taktı.

​Tüm dünyada endişe yaratan koronavirüs vakaları, Türkiye'nin sınır komşusu Irak'ta da görülmeye başlandı. Bunun üzerine Türkiye, Irak'a açılan sınır kapılarını önlem amacıyla kapattı. Giriş ve çıkışlara kapatılan Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Üzümlü Sınır Kapısı'nda bir dizi tedbirler alındı. Gümrük Müdürlüğü çalışanları, gümrük işlerinde plastik eldiven, maske ve dezenfektan kullanmaya başladı.

Gümrük kapısında, Irak'ta yaşayan Türklerin dönüşlerine izin verileceği belirtildi. Irak'tan gelen Türk vatandaşları, gümrük kapısında kurulma çalışmalarına başlanan sahra hastanesinde bir süre gözetim altında tutulacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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