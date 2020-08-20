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Irak'a yük taşıyan tır ve kamyonların sürücülü geçişi yeniden başladı

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, ticaretin aksamaması için Habur Sınır Kapısı ile İbrahim Halil Gümrük Kapısı arasındaki tampon bölgede 1 Mart'ta başlatılan dorse ve şoför değişimi yapılmak suretiyle "temassız ticaret" uygulaması sona erdi.
Irak'a yük taşıyan tır ve kamyonların sürücülü geçişi yeniden başladı

Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'ndan Irak'a yük taşıyan tır ve kamyonların sürücülü geçişine yeniden başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, ticaretin aksamaması için Habur Sınır Kapısı ile İbrahim Halil Gümrük Kapısı arasındaki tampon bölgede 1 Mart'ta başlatılan dorse ve şoför değişimi yapılmak suretiyle "temassız ticaret" uygulaması sona erdi.

Normalleşme süreciyle 4 Haziran'da Habur Sınır Kapısı'nda yük taşımacılığı yapan tır ve kamyon sürücülerinin geçişine izin verilmesine rağmen Irak tarafındaki İbrahim Halil Gümrük Kapısı'nda geçişlere izin verilmiyordu. Bu kapıda sürücülü geçişe izin verilmesinin ardından sürücüler araçlarıyla Irak'a geçiş yaptı.

İlk geçiş yapan şoförlerden Metin Arslan, 6 aydan sonra Irak'a giden ilk Türk şoförü olduğunu söyledi.

Arslan, şunları kaydetti:

"Kendi aracımızla gidip kendi yükümüzü kendimiz boşaltıp tekrar Türkiye'ye döneceğiz. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir duygudur. Kendi aracımızla gitmek çok güzel bir şey. Yani aracı göndermek işte ne uyku vardı ne birşey vardı. Kendimiz gidip kendimiz gelmek en güzeli."

Öte yandan, geçişler sırasında Irak Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından sürücülere 25 dolar karşılığında Kovid-19 testi yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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