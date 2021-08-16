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Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan bir askerin şehit olduğunu, bir askerin de yaralandığını bildirdi.
Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarının Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesindeki bir üs bölgesini hedef aldığı belirtildi.

Çıkan çatışmada ağır yaralanan bir askerin kaldırıldığı hastanede şehit olduğu, bir askerin de yaralandığı bilgisi verilen açıklamada, "Yaralı silah arkadaşımız derhal hastaneye sevk edilmiş ve tedavisine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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