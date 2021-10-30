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Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı teslim oldu

Mehmetçiğin Irak'ın kuzeyindeki Avaşin'de, 1917 rakımlı tepeye düzenlediği nokta operasyonda mağarada saklanan 4 PKK'lının silahlarını bırakarak teslim olduğu anlar görüntülendi.
Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlatılan Pençe serisi operasyonlarından Pençe Yıldırım Harekatı planlandığı şekilde devam ediyor.

Avaşin bölgesinde teröristlerin saklandıkları mağaralara tek tek giren Mehmetçik, sahadan alınan istihbarat, insansız hava araçlarının tespiti ve yakalanan teröristlerin ifadelerine göre nokta operasyonlar yapmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda Avaşin'de 1917 rakımlı tepedeki bir mağaranın teröristlerce silah deposu olarak kullanıldığının belirlenmesi üzerine Mehmetçik söz konusu bölgeye nokta operasyonu düzenledi.

Kayalık ve zorlu bir bölgede bulunan mağaranın yakınına helikopterlerle indirme harekatı gerçekleştiren komandolar, çok kısa sürede çevreyi kontrol altına aldı.

Kendi güvenliklerini de sağlayan Mehmetçik, mağaradaki teröristlere "teslim ol" çağrısında bulundu. Kaçacak yerleri kalmadığını anlayan teröristler, silahlarını bırakarak teslim oldu.

Mağaradan çıkan 4 terörist, gerekli güvenlik önlemleri sağlanarak komandolar tarafından teslim alındı. Aralarında kadınların da bulunduğu teröristlere Mehmetçik tarafından su verilirken, mağaradaki aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Küçük bir boşluktan girilen mağarada birçok bölüm dikkati çekti. Odalara bölünmüş mağarada, teröristlere ait 2 doçka ile silaha ait sehpa, 7'si kalaşnikof, biri M-16 ve biri de keskin nişancı olmak üzere 12 tüfek, 2 biksi makineli tüfek, 2 roketatar ve bunlara ait çok sayıda mühimmat ile bir kutu el bombası, telsizler, 2 oksijen tüpü ile tıbbi malzeme bulundu.

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