Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirilmişti. Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde Atak helikopteri 5 teröristi daha etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina’da gerçekleştirilen hava harekâtında 2 PKK’lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiği belirlendi. Böylece bölgeye düzenlenen hava harekâtında toplam 4 terörist etkisiz hâle getirilmiş oldu.

DÜN DE 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ

Barış Pınarı bölgesine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li teröristin ve Irak'ın kuzeyindeki Metina’da tespit edilen 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

ATAK VURDU, 5 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ!

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde yapılan operasyonda Atak helikopteri tarafından 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.