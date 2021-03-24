  • BIST 1.403
  • Altın 441,454
  • Dolar 7,9230
  • Euro 9,3745
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 2 °C
»

Irak'ın kuzeyinde iki hafta süren operasyonda 27 DEAŞ'lı terörist öldürüldü

Irak ordusu, Musul'un dağlık bölgelerinde terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonda 27 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
Irak'ın kuzeyinde iki hafta süren operasyonda 27 DEAŞ'lı terörist öldürüldü

Irak Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Resul, yaptığı yazılı açıklamada, orduya bağlı terörle mücadele birimlerinin, ülkenin kuzeyinde Musul'un Mahmur Dağları bölgesinde 14 gün süren bir operasyon düzenlediğini belirtti.

Operasyonda, belirlendiği kadarıyla 27 teröristin öldürüldüğünü ifade eden Resul, dağlık ve kayalık bölgede hava saldırıları sonucu göçük altında kalan teröristlerin cesetlerine ulaşılamadığı için tam ölü sayısının henüz bilinmediğini ekledi.

Resul, terörle mücadele ekiplerine, DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon ile Irak ordusuna ait helikopter ve savaş uçaklarının da havadan destek olduğunu kaydetti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamıyla, Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını açıklamıştı.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 3 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen örgüt söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırılarını sürdürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bingöl ve Batman'da fırtınada bazı binaların çatıları uçtu24 Mart 2021 Çarşamba 14:09
  • Bakan Selçuk: Çocuklarımıza dair en önemli ödevimiz onların sağlıklı ve güven dolu bir ortamda yetişmelerini sağlamak24 Mart 2021 Çarşamba 14:08
  • Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekiler, vefatlarının 12. yılında Sivas'ta anıldı24 Mart 2021 Çarşamba 14:02
  • 2 ülkede salgın kontrolden çıktı24 Mart 2021 Çarşamba 13:44
  • Leblebi üreticileri salgın döneminde artan talep nedeniyle tam kapasite çalışıyor24 Mart 2021 Çarşamba 13:23
  • Bakan Akar: Almanya Avrupa güvenlik mimarisinde en önemli müttefiklerimiz arasındadır24 Mart 2021 Çarşamba 13:22
  • Deniz Feneri Bangladeş'te yanan mülteci kampında yardım çalışmalarına başladı24 Mart 2021 Çarşamba 13:03
  • NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumu başladı24 Mart 2021 Çarşamba 13:02
  • İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Yaptırımların kalkması için bir dakikayı dahi kaçırmayacağız24 Mart 2021 Çarşamba 13:02
  • Macron: Türkler tarafından bir sonraki seçimde müdahale girişimleri olacak24 Mart 2021 Çarşamba 13:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti