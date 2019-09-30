  • BIST 105.460
  • Altın 269,514
  • Dolar 5,6484
  • Euro 6,1537
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 26 °C
»

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı'yla koordineli, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine yönelik hava harekatında PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Pakdemirli'den 'Bozdağ Kayak Merkezi' müjdesi30 Eylül 2019 Pazartesi 10:26
  • Türkiye ve dünya gündemi 30 Eylül 201930 Eylül 2019 Pazartesi 09:36
  • Adana'daki bombalı saldırıyı düzenleyen teröristlerin kimlikleri saptandı30 Eylül 2019 Pazartesi 09:08
  • Baraj Doluluk Oranı 30 Eylül 2019 Ankara - ASKİ30 Eylül 2019 Pazartesi 08:28
  • Elektrik Kesintisi 30 Eylül 2019 Ankara - Başkent EDAŞ30 Eylül 2019 Pazartesi 08:27
  • Su Kesintisi 30 Eylül 2019 Ankara - ASKİ30 Eylül 2019 Pazartesi 08:26
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her alanda yerli ve milli imkanları en üst seviyeye çıkarmakta kararlıyız29 Eylül 2019 Pazar 16:09
  • Zeytinburnu'nda derbi cinayeti29 Eylül 2019 Pazar 14:05
  • Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılım sürüyor29 Eylül 2019 Pazar 14:03
  • HDP-PKK ilişkisi terörist ifadelerinde29 Eylül 2019 Pazar 12:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti