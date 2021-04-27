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Irak'ın kuzeyinde teröristlerin tuzakladığı EYP ve mühimmatların imhası sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında bölgede ele geçirilen silah, mühimmat ve tuzaklanmış el yapımı patlayıcıların (EYP) imha edildiğini bildirdi.
Irak'ın kuzeyinde teröristlerin tuzakladığı EYP ve mühimmatların imhası sürüyor

Milli Savunma Bakanlığının, Twitter ve internet sitesinden yapılan paylaşımda, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarıyla terör temizliğinin devam ettiği vurgulandı.

Bu kapsamda arama-tarama faaliyetleri sonucunda ele geçirilen uzaktan komutalı bir doçka, 85 doçka uçak savar mühimmatı, 7.62 mm PKMS makineli tüfek ve 150 mühimmatı, 3 AK-47 piyade tüfeği, 1 RPG 7 roketatar ve 7 mühimmatı, 4 sevk fişeği, 20 kilogramlık 2 alfa fire düzenekli kombine EYP, alpha fire düzeneğine bağlı 7 EYP, bir basınçtan kurtulmalı EYP, kaya oyuğuna tuzaklanan yeni bırakılmış EYP düzenekleri, 5 havan mühimmatı ve 6 basma düzeneğin Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha (METİ) timlerince imha edildiği bildirildi.

Bakanlık, ele geçirilen mühimmat ve EYP'lerin görüntülerini de paylaştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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