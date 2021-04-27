Irak'ın kuzeyinde teröristlerin tuzakladığı EYP ve mühimmatların imhası sürüyor

Milli Savunma Bakanlığının, Twitter ve internet sitesinden yapılan paylaşımda, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarıyla terör temizliğinin devam ettiği vurgulandı.
Bu kapsamda arama-tarama faaliyetleri sonucunda ele geçirilen uzaktan komutalı bir doçka, 85 doçka uçak savar mühimmatı, 7.62 mm PKMS makineli tüfek ve 150 mühimmatı, 3 AK-47 piyade tüfeği, 1 RPG 7 roketatar ve 7 mühimmatı, 4 sevk fişeği, 20 kilogramlık 2 alfa fire düzenekli kombine EYP, alpha fire düzeneğine bağlı 7 EYP, bir basınçtan kurtulmalı EYP, kaya oyuğuna tuzaklanan yeni bırakılmış EYP düzenekleri, 5 havan mühimmatı ve 6 basma düzeneğin Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha (METİ) timlerince imha edildiği bildirildi.
Bakanlık, ele geçirilen mühimmat ve EYP'lerin görüntülerini de paylaştı.
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