Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı teröristin tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, teröristlerin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı teröristin tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, teröristlerin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
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