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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında terör hedefleri vuruluyor

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Gece boyunca aralıksız devam eden operasyonlarda kahraman komandolarımız teröristlerin inlerine girerken, Hava Kuvvetleri'miz de terör hedeflerini yerle bir etti." denildi.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında terör hedefleri vuruluyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında terör hedeflerinin vurulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyonların planlandığı gibi devam ettiği belirtilerek, "Gece boyunca aralıksız devam eden operasyonlarda kahraman komandolarımız teröristlerin inlerine girerken, Hava Kuvvetleri'miz de terör hedeflerini yerle bir etti." ifadelerine yer verildi.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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