Irak'ın kuzeyindeki ve Hakkari'deki operasyonlarda toplam 5 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist, hava harekatıyla öldürüldü. Öte yandan JÖH timlerinin ve polis ekiplerinin Hakkari kırsalında düzenlediği operasyonda 3 terörist öldürüldü.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Jandarma Özel Harekat timlerinin ve polis ekiplerinin Hakkari kırsalında düzenlediği operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari'de jandarma, jandarma özel harekat ve polis ekiplerinin operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Bir teröristin silahıyla etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.

Jandarma Özel Harekat timlerinin operasyonu

İç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildi.

2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.