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Iraklılar sandık başında

Irak’ta erken genel seçimler için oy kullanma başladı.
Iraklılar sandık başında

Saat 18:00’de sona erecek seçimler nedeniyle güvenlik güçleri seçim merkezlerinin çevresindeki önlemleri üst düzeye çıkardı. Oy vermeye gelenler seçim merkezlerinin önünde kurulan kontrol noktalarında aramadan geçirilecek.

Seçmenlerin seçim merkezlerine cep telefonu sokmasına da izin verilmeyecek.

Havalimanları ve kara sınırları oy verme işlemi bitene kadar kapalı olacak.

40 milyon nüfuslu ülkede 24 milyondan fazla seçmen bulunuyor. Bu seçimlerde 329 sandalyeli meclis için 3 bin 249 aday yarışacak. 877 yabancı gözlemci seçimleri izleyecek.

Irak Yüksek Seçim Komiserliği'nin 24 saat içerisinde seçim sonuçlarını duyurması bekleniyor.

Bu seçimler, Ekim 2019'da dönemin hükümetine karşı patlak veren gösterilerden sonra ilk erken genel seçim özelliği taşıyor.

Irak Cumhurbaşkanı Salih, oyunu kullandı

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, erken genel seçimlerde oyunu verdi.

Salih, Yeşil Bölge’deki seçim merkezine eşiyle gelerek oyunu kullandı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Salih, “Erken seçimler halkın talebiydi. Ülkesinin geleceği için her vatandaşın seçimlerde katkısının olmasını diliyoruz. Bugün, vatandaşın günüdür.” şeklinde konuştu.

Irak Başbakanı Kazımi, oyunu kullandı

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, erken genel seçimlerde oyunu kullanarak, "Oyunu kullanan ilk seçmen olarak kayıtlara geçmek istedim." dedi.

Irak haber ajansının haberine göre, Kazımi, Yeşil Bölge’de bir seçim merkezinde oy verdi.

Iraklıları oy kullanmaya çağıran Kazımi, "Oyunu kullanan ilk seçmen olarak kayıtlara geçmek istedim. Bu seçimler, sokağa çıkma yasağının olmadığı ilk seçim." dedi.

Iraklı Şii din adamı ve siyasetçi Ammar el-Hekim ile eski başbakanlardan Nuri el-Maliki de erken saatlerde oylarını kullandı.

Kerküklüler, sandık başında

Irak’ta erken genel seçimler için Kerkük'teki vatandaşlar oy kullanmaya başladı.

Kerkük kent merkezi ve kente bağlı ilçe, nahiye ve köylerde oy vermeye gelenler seçim merkezlerinin önünde kurulan kontrol noktalarında aramadan geçti.

Akşam saat 18.00 itibarıyla oy kullanma işlemlerinin sona ereceği 40 milyon nüfuslu ülkede, 24 milyondan fazla seçmen bulunuyor.

Seçimlerde, 329 sandalyeli Meclis için 3 bin 249 aday yarışıyor. Seçim süreci 877 yabancı gözlemci tarafından takip edilecek.

Irak Yüksek Seçim Komiserliğinin 24 saat içinde seçim sonuçlarını duyurması bekleniyor.

Ekim 2019'da dönemin hükümetine karşı patlak veren gösterilerin ardından erken genel seçim kararı alınmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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