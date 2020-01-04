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Irak'ta ABD askerlerine füze saldırısı

Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu ve ülkenin en büyük askeri üssüne füze saldırısı yapıldı.
Irak'ta ABD askerlerine füze saldırısı

Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yakınına füzeli saldırı düzenlendi.

Irak güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat Yeşil Bölge'de bulunan ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınına, 2 adet füze atıldı.

Saldırının kim tarafından yapıldığına dair bilgi verilmedi.

UYARI SİRENLERİ ÇALINDI

Saldırı sonrası ABD Büyükelçiliğinde uyarı sirenlerinin çaldığı da belirtildi.
Yeşil Bölge'nin trafiğe açık olan kapıları güvenlik güçleri tarafından kapatıldı.

Öte yandan Salahaddin vilayetinde ABD güçlerinin kaldığı ve ülkenin en büyük askeri üssü olan Beled Üssü'ne de füzeli saldırı düzenlendiği kaydedildi.

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