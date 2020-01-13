  • BIST 119.782
  • Altın 292,936
  • Dolar 5,8655
  • Euro 6,5257
  • Ankara -5 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya 2 °C
SON DAKİKACari açık rakamları açıklandı
»

Irak’ta ABD üssüne füzeli saldırı

Irak’ın Salahaddin vilayetinde ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Üssü’ne 8 füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.
Irak’ta ABD üssüne füzeli saldırı

Irak Güvenlik Meyda Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Beled Askeri Üssü’ne 8 Katyuşa füzesi atıldı. 

Saldırıda, Irak ordusuna bağlı 1 subay ve 3 asker yaralandı.

ABD askerlerinin kaldığı söz konusu üste, Iraklı askerler de bulunuyor.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tosuncuk için harekete geçildi13 Ocak 2020 Pazartesi 09:27
  • Otomobil, refüje çarpıp takla attı13 Ocak 2020 Pazartesi 09:26
  • THY, Filipinler'deki yanardağ patlaması nedeniyle uçuşları iptal etti13 Ocak 2020 Pazartesi 09:24
  • Türkiye ve dünya gündemi 13 Ocak 202013 Ocak 2020 Pazartesi 09:19
  • Irak’ta ABD üssüne füzeli saldırı13 Ocak 2020 Pazartesi 08:52
  • Türkiye'nin en uzun demiryolu tüneli tamamlanıyor13 Ocak 2020 Pazartesi 05:12
  • İran'dan İngiltere'ye nota13 Ocak 2020 Pazartesi 05:09
  • Borcu olduğu için kuzenini bıçakladı13 Ocak 2020 Pazartesi 05:08
  • İstanbul'da üç ATM kundaklandı13 Ocak 2020 Pazartesi 05:06
  • 'Libya'da ne arıyoruz' diyen, tarih ve coğrafya cahilidir13 Ocak 2020 Pazartesi 04:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti