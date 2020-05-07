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Irak’ta, Kazimi’nin 22 kişilik kabinesinin sadece 15 bakanı meclisten güvenoyu aldı

Irak’ta, Mustafa el-Kazimi’nin 22 kişilik kabinesinin sadece 15 bakanı meclisten güvenoyu aldı.
Irak’ta, Kazimi’nin 22 kişilik kabinesinin sadece 15 bakanı meclisten güvenoyu aldı

Irak’ta, Mustafa el-Kazimi’nin 22 kişilik kabinesi, 15 bakanın güvenoyu almasıyla meclisten geçti.

Mecliste Kazimi’nin 22 kişilik kabinesi için güvenoylaması yapıldı. Yeni hükümetin 15 bakanı güvenoyu alırken, 5 bakan alamadı, 2 bakanlığın oylaması ise ertelendi.

Kabinede Savunma Bakanlığına General Cuma İnad, İçişleri Bakanlığına mevcut Genelkurmay Başkanı Osman el-Ganimi, Maliye Bakanlığına Ali Abdulemir Allavi, Planlama Bakanlığına Halid Necim, İskan ve İmar Bakanlığına Nazenin Muhammed, Spor ve Gençlik Bakanlığına Adnan Dircal, Eğitim Bakanlığına Ali Hamdi, Ulaştırma Bakanlığına Nasır Hüseyin, Yüksek Öğretim Bakanlığına Nebil Kazım, Sağlık Bakanlığına Hasan Muhammed, Elektrik Bakanlığına Macid Mehdi, İletişim Bakanlığına Erkan Şahab ,Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığına Adil Haşşuş, Su Kaynakları Bakanlığına Ali Mehdi Reşid ve Sanayi Bakanlığına Menhel Aziz seçildi.

Yeni kabinede Adalet, Göç ve Göçmenler, Tarım, Ticaret ve Kültür Bakanlığı için gösterilen isimler ise güvenoyu alamadı.

Dışişleri ve Petrol Bakanlığı için oylama, aday belirlenmediği için ertelendi.

Başbakan Kazimi ve güvenoyu alan 15 bakan, mecliste yemin ederek görevlerine başladı.

Diğer 7 bakanlığın güvenoylaması için mecliste yeniden oturum düzenlenmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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